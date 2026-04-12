Perú vota en elecciones inciertas con 35 candidatos presidenciales que anticipan un balotaje

Los peruanos asistían el domingo a las urnas para votar por un nuevo presidente y miembros del Congreso, en unos comicios con una treintena de candidatos presidenciales pero sin un favorito para evitar un balotaje, tras años de agitación política que han erosionado la confianza de los electores en las instituciones.

Las últimas encuestas anticipan que ningún candidato obtendrá el 50% necesario para ganar y se prevé una segunda ronda para el 7 de junio, lo que prolongaría la incertidumbre en el tercer mayor productor mundial de cobre que busca frenar los escándalos de corrupción y el aumento del crimen.

Las urnas abrieron a las 0700 hora local con retrasos en algunas zonas, incluidas la capital, por la demora en la instalación de mesas de votación y la inasistencia de ciudadanos encargados de recibir a votantes, que llevaron a las autoridades a ampliar en una hora hasta las 1800 local el cierre electoral para las 27,3 millones de personas habilitadas para votar.

El jefe jurado electoral (JNE), Roberto Burneo, anunció acciones legales contra la firma encargada de distribuir el material electoral.

Benjamín Alcantara, un empleado de 33 años que hacía fila enojado por el retraso de su mesa de votación en el distrito limeño de San Borja, dijo que con tantos candidatos "es difícil y recién hace una semana decidí por quien votar".

"Tengo que trabajar y no puedo votar", afirmó Margarita Sandoval, de 35 años, "Estas elecciones son un desastre", agregó molesta tras esperar dos horas sin poder ingresar.

Con el récord de 35 candidatos, los peruanos tienen una gama de opciones entre políticos de extrema derecha e izquierda, empresarios y hasta un excomediante, que abogan por un cambo radical en el país.

Los sondeos son liderados por la derechista Keiko Fujimori, quien postula por cuarta vez tras perder en balotaje las tres elecciones anteriores. Se ha presentado como garantía del orden y la estabilidad económica, atrayendo votantes alarmados por el aumento de la delincuencia.

Sin embargo, la candidatura, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien estuvo 16 años preso por abusos a los derechos humanos, continúa generando polarización por su legado familiar y problemas legales pasados.

Antes de sufragar, la candidata visitó la tumba de su padre junto a dos hijas y su hermana.

"En los últimos días antes de que mi padre partiera me pidió que yo sea la candidata si es que él no podía asumir esa responsabilidad", dijo brevemente a periodistas.

Dudas y sorpresas

Con ocho presidentes desde 2018, la vertiginosa rotación impulsada por un fragmentado Congreso y alianzas gobernantes débiles han llevado al país a que ningún mandatario electo haya logrado terminar en la última década su periodo de cinco años.

"La gente realmente desprecia el Congreso actual", dijo Martín Cassinelli, del Atlantic Council. "Los reconocen como responsables del caos político que hemos tenido".

En la última semana emergió el exalcalde limeño Ricardo Belmont, un empresario y periodista de 80 años, ubicándose en segundo lugar de favoritismo. Le sigue el popular humorista e imitador de expresidentes Carlos Álvarez. Ambos han crecido en las encuestas con un mensaje antisistema.

También figura el ultraconservador y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, un empresario con ideas socialmente conservadoras, que ha tenido fluctuaciones en el apoyo.

Quienes pasen al balotaje se enfrentarán a un dividido Congreso, que podría complicar el esfuerzo del próximo gobernante para aprobar leyes y evitar riesgos de destitución.

Algunos candidatos han prometido cadena perpetua para los funcionarios corruptos y reducir drásticamente el numero de ministerios como medida de austeridad y "evitar" sobornos.

La inseguridad es otro de los problemas de Perú, que pese a la constante crisis política ha mantenido a flote su economía, en medio de una ola de extorsiones, aumento del crimen, el narcotráfico y la minería ilegal.

Algunos de los candidatos proponen ampliar el papel de los militares en la seguridad interna. Otros incluso dicen que buscarán retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar la pena de muerte.

Las elecciones también tienen implicaciones geopolíticas.

El aumento de la relación económica de Perú con China —ahora su mayor socio comercial y gran inversor en infraestructura y minería—, preocupa a Washington, que ha intensificado su compromiso diplomático y de seguridad antes de las votaciones.

Las autoridades electorales esperan entregar resultados preliminares poco después del cierre de las mesas, en un país donde el voto es obligatorio bajo pena de multa.