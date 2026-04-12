El suicidio no se previene en el hospital, sino en la comunidad, la escuela y con política social

En México, el suicidio suele entrar en la conversación pública a destiempo: cuando ocurre la muerte, cuando emerge la crisis, cuando el caso llega a la urgencia o cuando las estadísticas vuelven visible un problema que, durante largos periodos, permaneció en los márgenes. Ese modo de aproximación no es irrelevante, pero sí es tardío. Supone que la prevención comienza en el momento de mayor gravedad, cuando en realidad el sufrimiento que precede a la conducta suicida se ha venido configurando mucho antes, en tramas familiares, escolares, laborales, comunitarias e institucionales que exceden por mucho el espacio hospitalario. Pensar el suicidio exclusivamente desde la clínica es, por tanto, un recorte insuficiente de un fenómeno que es, a la vez, individual y colectivo, subjetivo y social.

Una de las contribuciones más importantes del enfoque contemporáneo en prevención del suicidio consiste, precisamente, en abandonar las explicaciones unívocas. El suicidio no puede reducirse a una sola causa, ni a una secuencia lineal de factores de riesgo. Su comprensión exige reconocer la interacción de influencias biológicas, psicológicas, interpersonales, ambientales y sociales, así como la manera en que esas influencias se sedimentan en contextos concretos. Desde esta perspectiva, el problema no radica únicamente en identificar variables aisladas, sino en comprender el proceso social en el que emerge la conducta suicida y los significados que adquiere en distintos entornos culturales. De ahí que los enfoques centrados solamente en la enfermedad mental o en la intervención de urgencia resulten analíticamente limitados para comprender la complejidad del fenómeno.

Va mucho más allá de lo clínico

Ese desplazamiento es decisivo porque durante mucho tiempo ha predominado una lectura monodisciplinaria del suicidio, fuertemente centrada en los trastornos mentales y en el cuidado clínico. Tal predominio ha producido avances importantes, pero también ha estrechado el campo de visión. Cuando el problema se define solo en clave psiquiátrica o psicológica, otros saberes y otras dimensiones quedan relegados: la desigualdad, la violencia, la fragilidad de los vínculos, la precariedad, el género, la pertenencia étnica, la disponibilidad de apoyo social, el acceso desigual a servicios y la organización misma de la vida cotidiana. Deconstruir ese pensamiento reduccionista no implica negar lo biológico o lo psicológico; implica integrarlos en una comprensión más amplia del contexto social en el que los sujetos viven, sufren y buscan —o no logran buscar— ayuda.

Desde esta mirada, la prevención del suicidio no pertenece únicamente al campo de la salud. Se trata de un problema que atraviesa varias dimensiones de la vida social y que, por ello, exige respuestas intersectoriales, interdisciplinarias y multinivel. El documento de base insiste en que la conducta suicida se relaciona con factores complejos y heterogéneos, paralelos a la desigualdad, la pobreza, la vulnerabilidad, el patriarcado, la pérdida, el dolor, la movilidad económica y la inequidad en el acceso a la salud. Este señalamiento es importante no solo en términos analíticos, sino también normativos: invertir en salud mental y prevención del suicidio no responde únicamente a una obligación sanitaria, sino también a un marco de derechos humanos, justicia social y bienestar colectivo.

Hay que reconocer el papel de la escuela y la comunidad

Por ello, sostener que la prevención del suicidio empieza en la comunidad, la escuela y la política social no es una consigna retórica: es una consecuencia lógica de la evidencia. Si el sufrimiento se produce y se intensifica en contextos relacionales y estructurales, entonces la prevención debe actuar también allí. La escuela, por ejemplo, no es un espacio accesorio. Es uno de los principales escenarios de socialización, pertenencia, reconocimiento y también de exclusión, aislamiento o violencia simbólica. En consecuencia, pensar la prevención en clave escolar implica fortalecer procesos protectores, como el apoyo social, las habilidades de afrontamiento y la detección temprana del malestar. No se trata de trasladar a la escuela funciones clínicas que no le corresponden, sino de reconocer su papel en la construcción de entornos de cuidado y en la posibilidad de intervenir antes de que la crisis alcance su umbral más agudo.

Lo mismo puede decirse de la comunidad. La investigación revisada subraya que las intervenciones más robustas son aquellas que se adaptan al contexto local y que incorporan variables epidemiológicas, sociales, culturales, étnicas y económicas. En otras palabras, no existe una prevención eficaz en abstracto. Las respuestas deben ser culturalmente situadas, sensibles a las configuraciones territoriales y capaces de reconocer que los significados del sufrimiento, de la ayuda y de la conducta suicida cambian según el entorno. Esta es una de las razones por las que la ciencia de la implementación resulta especialmente útil: no pregunta solo qué intervención ha funcionado en otro lugar, sino cómo traducirla, ajustarla y sostenerla en realidades específicas. Bajo este enfoque, la prevención deja de ser una lista de buenas intenciones y se convierte en un problema de diseño, viabilidad, aceptabilidad y evaluación.

En ese marco, la evidencia reciente en México confirma que estamos frente a una problemática persistente y no marginal. De acuerdo con el INEGI, en 2024 ocurrieron y se registraron 8,856 suicidios en población de 10 años y más, con una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes; las tasas más altas se observaron en hombres y en los grupos de 30 a 44 años y de 15 a 29 años, y las entidades con mayores tasas estandarizadas fueron Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes. Estas cifras no solo describen la magnitud del problema; también sugieren la necesidad de respuestas diferenciadas por sexo, edad y territorio.

Mirando hacia una política de prevención

La pandemia reforzó, además, una tesis central de este enfoque: el contexto importa. Un análisis estatal sobre México encontró que el efecto de la pandemia sobre la mortalidad por suicidio no fue homogéneo en las 32 entidades; en algunos estados hubo incrementos, en otros estabilidad y en otros disminuciones, y las variaciones se asociaron con la densidad poblacional y con las tasas previas de suicidio. Más que un dato coyuntural, este hallazgo recuerda que la conducta suicida no responde mecánicamente a una única variable, sino a la interacción entre crisis sociales, vulnerabilidades acumuladas y capacidades institucionales de respuesta.

De ahí que una política seria de prevención no pueda agotarse en la expansión de servicios clínicos, aunque estos sean indispensables. También requiere sistemas de información sólidos, registros comparables, vigilancia activa, indicadores pertinentes y evaluación continua. En el documento se plantea con claridad la necesidad de articular a las secretarías de salud, fiscalías, epidemiología e INEGI en un sistema nacional de información y notificación de casos, así como el papel que podría desempeñar CONEVAL en la construcción de indicadores y metodologías de evaluación de diseño, funcionamiento y efectos. La prevención del suicidio, vista desde una perspectiva científica rigurosa, no es solo una cuestión de atención; es también una cuestión de conocimiento, coordinación y capacidad de aprendizaje institucional.

En suma, la prevención del suicidio no empieza en el hospital porque el sufrimiento no empieza ahí. Empieza, o se profundiza, en relaciones sociales fracturadas, en experiencias de exclusión, en violencias normalizadas, en desigualdades persistentes y en entornos que no siempre ofrecen escucha, apoyo o reconocimiento oportuno. Por eso, una comprensión científica más robusta del suicidio exige desplazar la mirada desde el evento final hacia las condiciones sociales de posibilidad que lo anteceden. Prevenir, en este sentido, no es solo intervenir en la crisis; es construir entornos familiares, escolares, comunitarios e institucionales donde esa crisis tenga menos probabilidades de convertirse en desenlace.