Barril vuelve a superar los 100 dólares tras fin de negociaciones Estados Unidos-Irán sin acuerdo

Los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril el lunes, mientras la Armada de Estados Unidos se preparaba para bloquear el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones entre Washington e Irán para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra.

El crudo Brent subía 7 dólares, o 7.47%, a 102 dólares por barril a las 2204 GMT, tras cerrar el viernes con una caída de 0.75%.

El West Texas Intermediate estadounidense se situaba en 104 dólares por barril, con un alza de 7 dólares, o 8.14%, tras una caída de 1.33% en la sesión anterior.

Donald Trump dijo el domingo que la Armada de Estados Unidos comenzaría de inmediato a bloquear el estrecho de Ormuz, lo que agravó la situación tras las negociaciones con Irán que no lograron un acuerdo para terminar con la guerra, poniendo en peligro un frágil alto el fuego de dos semanas.

El Mando Central anunció luego que comenzará a aplicar un bloqueo a todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes a las 1400 GMT del lunes.