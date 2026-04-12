Mucho antes de los hundimientos, se advirtió sobre riesgos del Tren Maya en suelo kárstico

Cancún, QRoo.- Luego de la evidencia de hundimiento del Tren Maya captada en un video viral que muestra trabajos de apuntalamiento de la estructura férrea, la organización ambientalista Sélvame del Tren llamó al gobierno federal a reconsiderar el proyecto del tren de carga en esta misma vía.

Guillermo D’ Christy, una de las voces más visibles de esta organización, advirtió mucho antes de que se presentaran los primeros hundimientos, que el tren representa un riesgo latente tanto para la selva como para el acuífero que corre por debajo de la vías.

Explicó que el suelo kárstico sobre el que se pretende hacer correr trenes cargados de combustible no soportan una estructura de este tipo, pues los hundimientos son constantes aún sin una carga adicional al peso mismo del calcio que constituye la mayor parte del subsuelo en esta zona.

“Que pongan pilotes a 25 metros de profundidad no indica que abajo de ese suelo no pueda existir otra oquedad hasta eventualmente desplomarse, así es como forman los cenotes, cuando los techos de las cavernas se desploman por su propio peso”, expuso el activista en 2023, durante la colocación de los pilotes que actualmente están apuntalando para evitar su colapso.

Pese a que los ingenieros militares anunciaron que mediante pilotes a 25 metros de profundidad podrían construir el tren, dijo, las condiciones del suelo hoy están demostrando que el terreno no es apto para soportar un tren de pasajeros ni mucho menos un tren de carga, por la contaminación de todo el acuífero en caso de un accidente.

Bomba de tiempo

Lo que se ha dado a conocer hasta el momento es que el gobierno federal invierte 7,777 millones de pesos en la construcción de la terminal multimodal de carga en Cancún, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que se encuentra ya ingresada para su autorización ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El proyecto se desplantará sobre una superficie de 261 hectáreas, propiedad del gobierno de Quintana Roo, de las cuales 259.5

requieren remoción de vegetación forestal de selva mediana subperennifolia para el emplazamiento de obras del proyecto, según se lee en la MIA.

Se ubicará a la altura del kilómetro 841 de la vía del Tren Maya, 8 kilómetros al Este, en dirección al Aeropuerto Internacional de Cancún.

Está anunciada también la construcción en Cancún de un turbosinoducto de 14 kilómetros, con cuartos de bomba y control, tres tanques de almacenamiento, así como cargaderas de turbosina, gasolina y diesel.

El gobierno federal ha adelantado que esta infraestructura permitirá alimentar desde los mismos carros contenedores del tren a todo el sistema de almacenamiento de turbosina de la terminal aérea de Cancún, la segunda con mayor volumen de operaciones aéreas de todo el país.

Pero además se pretende suministrar de combustible a Quintana Roo mediante el Tren Maya.

El 30 de diciembre de 2024 en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el comandante Ricardo Vallejo, del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, aseguró que Puerto Progreso en Yucatán, el principal puerto de carga en la Península de Yucatán ya se encuentra saturado porque a través de éste se moviliza desde combustible, hasta material a granel para plantas de cemento e incluso toda la producción cervecera del norte del país hacia el sureste mexicano y el exterior.

“Eso genera muchos cuellos de botella y sobrecostos (…) el anillo del Tren Maya, conectado al Transístmico y a la Red Nacional Ferroviaria, permitirá traer carga de combustible desde el centro del país, desde nuestras refinerías incluso desde el norte, también cemento… que antes era obligado traer a través del puerto”.

El componente de carga, dijo, hará muy rentable el Tren Maya, pues actualmente no existe ningún sistema de carga que “anille” o enlace a toda la península para la distribución de combustible o cualquier otro tipo de mercancía.