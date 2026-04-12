Magnicharters deja varados a decenas de pasajeros en Cancún

Cancún, QRoo.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Quintana Roo, José Luis Pineda, informó que hasta este domingo han atendido a un aproximado de 200 personas afectadas por la cancelación de vuelos de Magnicharters, principalmente aquellos que se quedaron varados porque ya estando en el aeropuerto les avisaron que su vuelo no saldría.

La jornada más complicada fue el sábado 11 de abril, cuando sin ningún aviso previo el personal de la aerolínea no se presentó a trabajar, dejando ese día a los pasajeros de tres vuelos varados en el aeropuerto.

La dependencia tuvo que desplegar a dos personas más en el módulo de atención de la terminal aérea para atender el gran número de quejas por esta situación.

Hasta el momento, dijo, Magnicharters sólo les ha proporcionado un listado de los pasajeros que tenían vuelos programados este fin de semana; fuera de eso no ha habido mayor comunicación con la empresa.

Añadió que los apoyos que está brindando es el reacomodo de los pasajeros en otras aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, pero están a la expectativa de lo que suceda a partir de este lunes 13 de abril, debido a que la aerolínea hizo público que los vuelos de las siguientes dos semanas están cancelados.

Lo que se sabe hasta el momento es que la empresa enfrenta pagos pendientes tanto con sus empleados, así como con insumos necesarios para su operación diaria.