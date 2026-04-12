Abandera Jefa de Gobierno a delegación capitalina para la Olimpiada Nacional CONADE 2026

La Jefa de Gobierno encabezó el abanderamiento de las y los atletas que representarán a la Ciudad de México en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, a quienes reconoció por su disciplina, constancia y dedicación, al señalar que su presencia en esta competencia es resultado de su esfuerzo y de haber superado sus propias metas.

Durante el encuentro, destacó que el deporte es una herramienta fundamental para la transformación social, ya que impulsa valores, fortalece a las comunidades y abre oportunidades para niñas, niños y jóvenes en toda la ciudad.

_“Ustedes no están aquí por casualidad ni por recomendación; están aquí porque lo han logrado con trabajo, disciplina y superando obstáculos. Su dedicación es inspiración para toda la juventud y para la niñez de la Ciudad de México”_, expresó.

La mandataria capitalina anunció que todos los atletas seleccionados recibirán apoyo económico, además de incentivos para quienes obtengan medallas: 20 mil pesos para oro, 15 mil para plata y 10 mil para bronce. Asimismo, informó que también se fortalecerá el respaldo a entrenadoras y entrenadores que acompañan el desarrollo del talento deportivo.

Como parte de la estrategia para impulsar el deporte en la capital, adelantó que todas las UTOPÍAS contarán con espacios e instalaciones para distintas disciplinas, y que se construirá una UTOPÍA de Alto Rendimiento para fortalecer la formación de las y los mejores deportistas de la ciudad.

Por su parte, Javier Hidalgo Ponce, próximo secretario del Deporte de la Ciudad de México, afirmó que esta experiencia marcará la vida de las y los atletas, al recordar que el deporte deja enseñanzas para toda la vida.

_“Esta etapa será inolvidable. El deporte nos llena de valores, emociones y experiencias. Aprendan a ganar con humildad y a levantarse cuando se pierde, ese es el espíritu de los grandes deportistas”_, señaló.

En el evento también estuvo presidenta del Comité Olímpico Mexicano, quien alentó a las y los atletas a dar su máximo esfuerzo y reconoció el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México por impulsar a nuevas generaciones de deportistas de alto rendimiento.