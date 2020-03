La Secretaría de Hacienda se encuentra “sacándole punta al lápiz” para otorgar apoyos inmediatos que permitan preservar los empleos y las empresas ante la pandemia del Covid-19, respuesta que podría darse a conocer por Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, adelantó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar.

“No hablamos de nada que no suceda en el mundo: apoyar a las empresas para que se apoye a los empleos. No son estímulos para que la empresa gane más. Sino para conservar empleos”, respondió.

El presidente del CCE dijo: “Hemos sido muy claros de que haya un estímulo al Impuesto sobre la Renta de los salarios, debajo de los cuatros salarios mínimos y hemos hecho un cálculo de cuánto puede costar esto, pero el que tiene el lápiz y el que sabe cómo hacerlo es la Secretaría de Hacienda. Creemos que esto es importantísimo para que el consumidor siga teniendo dinero en la bolsa”.

Por lo anterior, el CCE confía en que Hacienda conceda —a partir de esta semana— estímulos fiscales ante la pandemia, y elimine el Impuesto sobre la Renta a los salarios de los trabajadores que ganen menos de 13,000 pesos mensuales.

Carlos Salazar aclaró que no sólo es con los programas sociales establecidos (por el gobierno federal), como se podrá hacer frente a la situación de salud y financiera, pues “esto le impacta a toda la población y estamos enfocados a apoyar a los que ganan menos de 13,000 pesos”.

El viernes pasado a través de una audioconferencia, el dirigente del sector empresarial informó que el CCE entregó a la Secretaría de Hacienda un paquete de 10 acciones fiscales y económicas inmediatas para hacer frente a la pandemia del Covid-19, cuya respuesta podría estar a más tardar este miércoles.

El presidente del CCE puso como ejemplo el destino turístico de Cancún en Quintana Roo, en donde ya ningún avión de origen internacional tiene llegadas, lo cual al ser un lugar que depende del turismo a 100%, ha generado incertidumbre tanto de empleadores como de los trabajadores. “Por eso, digo, no pedimos subsidios, sino acciones de apoyo para salvaguardar el empleo”.

A decir del sector empresarial, el gobierno federal no ha asumido el problema y en cambio ha matizado los probables efectos que no evitarán la preocupación de las personas. “No generemos situaciones de pánico, pero tampoco esperemos a que se desborde la crisis para que no detengamos el pánico”, dijo Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Entre las medidas que solicitaron los 12 organismos que conforman el CCE a la Secretaría de Hacienda destacan: subsidio de 100% de las contribuciones de seguridad social y vivienda durante el tiempo que permanezca la emergencia; que los contribuyentes puedan compensar impuestos durante el ejercicio del 2020, a fin de que resten montos a pagar.

Bancos afinan apoyos

Desde financiamiento, préstamos, aplazamiento o suspensión de pagos son estrategias que afinan los bancos para ofrecer a sus clientes “trajes a la medida” para evitar que caigan en impago o cartera vencida durante el periodo de la pandemia del Covid-19 y a su vez buscan que haya liquidez en la economía, adelantó el presidente del CCE.

Explicó que los bancos se han adelantado a la problemática y casi todos ofrecerán financiamientos a sus clientes de 60 o 90 días. De tal manera que si no tienen la suficiente cantidad de dinero, el banco responderá por el cliente, por lo que han dicho que los pagos se irían a capital .

El objetivo de estas medidas es que “los clientes no caigan en impago derivado de la cuarentena, ya que muchos trabajadores no tendrán ingresos para saldar sus cuentas y eso puede ir en contra de la estructura del cliente y evidentemente de la estructura de la banca”, explicó.

La banca está pensando en armar paquetes de apoyo en diferentes productos y formas y cada banco establecerá sus propios programas. “Me consta que están trabajando (los bancos) en tratar de tener los programas estructurados, los detalles los dará la asociación de bancos y cada banco de forma individual”, refirió Carlos Salazar.

Se deben adoptar políticas contracíclicas

El sector empresarial en México exigió al gobierno de Andrés Manuel López renunciar “temporalmente” a algunos de sus ingresos y eliminar proyectos “superfluos” como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el nuevo sistema aeroportuario, a fin de mitigar las presiones financieras que la crisis impondrá a familias y empresas.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado aseveró que la necesidad de políticas contracíclicas “parece inminente”.

Agregó que la disponibilidad de recursos para atender la emergencia sanitaria debe ser prioritaria, a lo que urge elevar el gasto público transitoriamente y-preferentemente en salud y sería deseable que se hiciera correctamente y de manera inmediata.

El organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial refirió que el aumento temporal de gasto público debe ser compensado, al menos parcialmente, con reducciones en otros rubros que en esos momentos no sean prioritarios.