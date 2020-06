El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la siguiente semana dará detalles sobre un fraude que se hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que se utilizaron facturas falsas y en cual están involucrados diferentes funcionarios, incluidos trabajadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que el fraude es por 48,000 millones de pesos, en donde estarían involucrados funcionarios de la administración de Peña Nieto y Felipe Calderón.

“La próxima semana daré a conocer un fraude de 48,000 millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado (...) vamos a presentar denuncias penales para estos personajes encargados de promover este sistema de facturación falsa que se extendió, por el que se calcula se fugaron alrededor de 300,000 millones de pesos mediante este mecanismo”, añadió.

López Obrador indicó que mucha de la gente implicada no sabe que las facturas que recibieron son falsas, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dará la oportunidad a estos contribuyentes para que se regularicen.

“Ya lo están haciendo. Hay hasta personajes famosos. No quiero caer en lo espectacular y, además, hay que respetar la dignidad de las personas que han ido al SAT y se han puesto al corriente”, dijo el Ejecutivo Federal.

La autoridad notificará a aquellos que estén involucrados en esta situación para que vayan al SAT y se pongan al corriente.

A partir de este año entraron en vigor las modificaciones a la ley para que la emisión de comprobantes falsos sea considerada como delincuencia organizada, por lo que ahora se puede castigar con prisión preventiva oficiosa cuando lo facturado sea o supere los 7.8 millones de pesos; sin embargo, estos cambios no serán retroactivos, es decir, el delito tiene que haberse cometido después de que la ley entró en vigor.

El año pasado, previo a la implementación de esta ley, la Secretaría de Hacienda informó que el erario público ya se había beneficiado, ya que algunos contribuyentes decidieron acercarse al SAT para corregir su situación. En total, siete empresas fueron las que se acercaron al fisco, lo cual dejó una recaudación de 2,000 millones de pesos.

Pagan los “intocables”

López Obrador indicó que “ahora pagan los intocables”, lo cual ha permitido que la recaudación de impuestos no caiga, incluso ante la crisis económica que se vive por la pandemia del Covid-19.

“Era una injusticia que pequeños empresarios tuvieran que pagar impuestos mientras que, a los de arriba, se les condonaba (...) ahora tienen que pagar los intocables y por eso estamos obteniendo buena recaudación. Así se financian los programas”.

De acuerdo con las estadísticas de la SHCP, en el primer cuatrimestre del año la recaudación de impuestos fue por más de 1.2 billones de pesos, lo que significó un incremento de 5.6% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando la hacienda pública recaudó 1.1 billones de pesos.

El mandatario refirió que la propuesta que se realizó para bajar la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 10% como medida para enfrentar la crisis por el Covid-19 no es viable. “Nosotros lo que consideramos es que, si no aumentamos los impuestos como lo hicieron los neoliberales, que ese es nuestro compromiso, se apoya mucho a la gente. Y procurando que paguen impuestos los de arriba”.

En el Senado de la República se presentó una iniciativa que busca recortar el IVA de 16 a 10% los meses que dure la crisis e, incluso, podría ser prolongada a todo el año en caso de ser necesario.

¿Qué son las factureras?

Las empresas factureras son aquellas que no cuentan con activos, personal, infraestructura o no son localizables y venden comprobantes fiscales apócrifos, es decir, amparan operaciones que no se llevaron a cabo y, a cambio, obtienen una comisión por cada comprobante que venden.

[email protected]