La discusión de la Miscelánea Fiscal 2022 está en ciernes, sin embargo, la obligación de emitir el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a partir de los 18 años de edad ha sido uno de los temas centrales en el Parlamento Abierto para analizar el Paquete Económico 2022, convocado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados.

Desde San Lázaro, la Coparmex, a través de su integrante de la comisión fiscal, Patricia López Padilla, advirtió que es importante revisar la modificación al Código Fiscal de la Federación (CFF) en donde se plantea que el RFC deberá ser obligatorio para jóvenes de 18 años debido a que este no es un padrón poblacional.

"La obligación de formar parte de los RFC es que se generen ingresos o que se lleven a cabo actividades económicas. Si van a concluir que los jóvenes de 18 años se den de alta en el RFC, lo que pediríamos (desde Coparmex) es que no se les obligue a expedir declaraciones provisionales o informativas y que no fueran sancionados por este tipo de obligaciones porque no llevan a cabo actividades económicas", comentó López Padilla.

De igual manera, Ricardo Cervantes, representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) comentó que se debe de aclarar que los mayores de 18 años de edad inscritos al RFC no deban de presentar declaración anual, en tanto no generen ingresos.

La semana pasada, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, comentó que esta modificación al artículo 27 del CFF es una medida preventiva contra las factureras ya que escogen a jóvenes de 18 años para la creación de empresas o inclusive usurpan la identidad de dichos jóvenes para meterlos a nóminas fantasmas.

