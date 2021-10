El Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca que a partir del próximo año sea obligatorio que todas las personas mayores de 18 años tramiten su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), esto para evitar, principalmente, que los jóvenes sufran el robo de identidad por parte de las llamadas factureras.

“Es una medida preventiva contra las factureras ya que escogen a jóvenes de 18 años para crear una empresa que se dio de alta en una Notaria (...) Entonces, el dueño y socio de la presunta empresa tienen 18 o 19 años”, dijo Buenrosotro Sánchez en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara baja.

Explicó, por ejemplo, que las empresas originadas por los “jóvenes” llegan a facturar 1,000 millones de pesos, además de que el presunto dueño cuenta con automóviles deportivos, propiedades, terrenos y envíos de dinero al extranjero. Entonces, cuando el SAT localiza a la persona en cuestión, constata que se trata de un robo de identidad.

"(En el mejor de los casos) Es una persona que vive en la provincia, en una zona lejana, inclusive, se ha tratado de indígenas. En el peor de los casos, estas empresas se encuentran a la mitad de una carretera”, comentó.

“No es terrorismo”

Al conversar con medios, al término de su comparecencia, Buenrostro negó que se trate de terrorismo fiscal, dijo que habrá una etapa de transición para aplicar la medida.

Informó que piensan trabajar conjuntamente, primero, con universidades públicas y posteriormente con las escuelas públicas que estén interesadas.

“En un principio es nuestra obligación la difusión y la explicación. Yo no creo que el SAT tiene mala fama, los evasores son los que están en los “Pandora Papers”, esos son los que tienen mala fama porque nunca pagan impuestos y sólo están buscando la manera de evadir”, dijo tajante la funcionaria.

Durante la comparecencia, Buenrostro reveló que el robo de identidad también se usa para que las factureras metan a los jóvenes mayores de 18 años a sus nóminas fantasma.

“Hemos identificado a empresas fantasma nomineras (...) en donde resulta que la misma persona de 18 años trabaja tiempo completo en 200 o 300 empresas de manera simultánea en diversos estados de la República”.

De igual forma, estas empresas fantasma nomineras roban la identidad de una persona que vive en condiciones de pobreza.

Polémica por reforma

En la exposición de motivos de la reforma al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) no queda claro que el RFC obligatorio servirá para combatir la suplantación de identidad.

Pues se indica que aquellas personas que concluyen sus estudios profesionales se les pide (en algunos casos) tramitar su RFC para agilizar su titulación.

Más allá de la redacción de la exposición de motivos, el diputado del PRD, Marcelino Castañeda, cuestionó a Buenrostro ¿qué pasará cuándo un adolescente se dé de alta en el RFC y que ya obtiene ingresos y después, por alguna razón, pierde su trabajo?

La jefa del SAT respondió que “si un estudiante tiene un trabajo temporal y le pagan y después le dejan de pagar, él podrá acceder desde su teléfono al portal del SAT y decir que está suspendido. No pasa nada y desaparecen las obligaciones fiscales”.

Ojo en grandes despachos

Cárcel a Contadores, que no informen anomalías

El gobierno federal ha planteado un cambio al artículo 52 del Código Fiscal de la Federación (CFF) para que los contadores públicos auditores que no informen a la autoridad fiscal de anomalías encontradas en las empresas auditadas sean penalizados hasta con seis años de cárcel.

Ante la reforma al CFF, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), comentó que esta medida es para evitar casos de defraudación fiscal como el que realizó Interjet durante siete años.

“Interjet no pagó retención de Impuesto sobre la Renta (ISR), ni de Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 2013 al 2020 (...) En todos esos años hubo dictámenes contables favorables de un despacho de los Big Four (Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC). En dicho periodo, les estuvieron dictaminando positivo y ¿cómo les van a dictaminar positivo si es la retención de IVA y de ISR?”, se preguntó la titular del SAT.

Cabe recordar que Alejandro Del Valle sería responsable del delito de fraude genérico por 66.2 millones de pesos. Además, de que existe una ficha roja de Interpol para buscar y detener a Migue Alemán Magnani por el delito de defraudación fiscal.

Sumado a lo anterior, Buenrostro Sánchez, reveló un red de corrupción de 19 personas en una oficina del SAT que atendía grandes contribuyentes y en donde, por más de 10 años, un despacho contable “de los grandes” pagaba cuotas a los servidores públicos para que no enviaran avisos de cobranza al buzón tributario de sus clientes ya que éstos no sabían que no pagaban sus impuestos.

“(Con este cambio) No estamos pensando en que el contador que se equivocó al sumar 2+2, ni nos da tiempo de revisar eso porque son más de 79 millones de contribuyentes en el padrón. Vamos por los Big Four o por estos grandes despachos que tienen un cinismo impresionante para cometer actos de corrupción. No vamos sobre los errores, vamos sobre los abusos”, comentó ante diputados.

