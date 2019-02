La eliminación de la compensación universal, que viene en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2019, es una medida que tiene fines meramente recaudatorios, refirieron expertos.

“Es una medida recaudatoria y que pretende que los contribuyentes financien al fisco. La solución no es cerrar la llave a todos”, declaró Mario Barrera Vázquez, socio director del área fiscal de Thompson & Knight, durante su participación en el Congreso Reformas 2019, organizado por Thomson Reuters.

Agregó que el fisco logrará financiarse de los contribuyentes, ya que esos saldos a favor se originan de cantidades que el contribuyente no debió de haber pagado.

“Ahora no se podrá usar ese saldo a favor para compensar impuestos que se deben. Mientras el fisco no me devuelve el dinero, es obvio que el gobierno estará haciendo algo con él sobre una base gratuita, es decir, sin el pago de intereses”, aseveró.

En este sentido, Enrique Ramírez Figueroa, presidente de la International Fiscal Association Capítulo México, comentó que la eliminación de la compensación universal tiene varios cuestionamientos.

El primero de ellos, es justificarse diciendo que con su eliminación se podrá obtener más recursos, ya que al final ese dinero es del contribuyente, no es un impuesto.

Asimismo, se ha dicho que se abusó de esta figura para realizar prácticas indebidas, algo que no duda que haya pasado pero que se debería solucionar a través de otra medida, agregó.

“La autoridad fiscal tiene las herramientas para hacer una mejor fiscalización. Hay que mejorarla y reforzarla”, acotó.

La compensación universal es un esquema mediante el cual el contribuyente que resulte con un saldo a favor, por ejemplo, del Impuesto al Valor Agregado (IVA) podrá pagar otros impuestos que deba con éste, es decir, lo compensa.

De acuerdo con la LIF 2019, la eliminación de esta figura se da por un abuso que han hecho los contribuyentes de ésta y que puede dar espacio a la evasión fiscal. Añadió que entre el 2014 y el 2017 el monto de saldos a favor del IVA que fueron utilizados para pagar otros impuestos pasó de 131,400 millones de pesos a 260,500 millones, lo que representó un crecimiento, en términos reales, de 76 por ciento.

En enero, el Servicio de Administración Tributaria publicó una regla general para darle solución temporal a las quejas ante la eliminación de la compensación.

Sin embargo, los expertos refirieron que esta regla es incompleta, ya que no contempla que los saldos que se generen a partir de este año se puedan compensar.

Prevén amparos

Los expertos en el tema previeron que los contribuyentes se empiecen a amparar ante la medida que se impone en la LIF, lo que más tarde fue confirmado por el Procurador.

Barrera Vázquez informó que la medida es deplorable y mal hecha, ya que la debida manera de haberse modificado la figura de compensación universal debió de haber sido a través del Código Fiscal de la Federación.

“Es un tema que afecta significativamente el flujo de efectivo de las empresas. Por ello, grupos empresariales están analizando la posibilidad de interponer un medio de defensa, que sería un amparo contra la LIF 2019”, señaló.

No obstante, Ramírez Figueroa indicó que al estar la modificación dentro de la LIF, da una esperanza de que dicho cambio sólo sea transitorio, y no se repita en los siguientes años.