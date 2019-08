El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó una mayor fiscalización a los contribuyentes en el primer semestre del año, en tanto que estos últimos aumentaron la percepción de riesgo que tienen de ser acreedores a alguna multa o sanción, de acuerdo con los datos del órgano recaudador.

En días anteriores Margarita Ríos-Farjat, jefa del fisco, refirió que los actos de fiscalización han sido “un éxito” en la primera mitad del año, cuando se recaudaron 94,288 millones de pesos, lo que significó un incremento de 4.9% respecto al mismo periodo del año pasado.

“No es una tarea sencilla mantener la fiscalización alta y, al mismo tiempo, cubrir otros ejes fundamentales del SAT”, refirió Ríos-Farjat.

El incremento en los actos de fiscalización ha ocasionado que los contribuyentes teman como nunca al SAT, refirieron expertos.

Los resultados de las encuestas realizadas por la autoridad a los causantes muestran que 84% de los encuestados ve la probabilidad de ser multado o sancionado por el SAT en el caso de no cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales.

La cifra es mucho mayor a la que se registró en el mismo periodo del año pasado, cuando sólo 33% de los contribuyentes encuestados veía ese peligro.

Manuel Baltazar Mancilla, director de México Fiscal, refirió que en este año el SAT ha mandado muchas cartas invitación a los contribuyentes, además de hacer hincapié en la lucha contra las facturas falsas, por lo que ha aumentado su fiscalización y, por ende, los contribuyentes sienten un poco de “terrorismo fiscal”.

Añadió que el motivo de las cartas invitación que ha enviado el SAT es por equivocaciones en donde el contribuyente pagó menos al fisco, por lo que ahora se le solicita la diferencia y autocorregirse. Asimismo, las envía con motivo de que ha encontrado, entre las facturas del causante que ha deducido, alguna proveniente de empresas publicadas en la lista negra.

Además, ha solicitado dinero de devoluciones hechas a contribuyentes con recargos y actualizaciones ya que, pese a que se le regresó el dinero al causante, el SAT determinó que las deducciones no eran válidas.

“El SAT tiene derecho a exigir el dinero de regreso, no actúa de mala fe, pero este tipo de situaciones donde el fisco envía cartas invitación genera inseguridad. Está llegando con actitudes poco amables con el contribuyente y no se está cumpliendo con la premisa del gobierno de que se confiaba de que los ciudadanos pagaban bien sus impuestos, estas cartas invitación son todo lo contrario”.

Crece percepción de eficiencia para combatir evasión

Respecto al combate contra la evasión fiscal también se registró un incremento por parte de los contribuyentes, quienes creen que ahora el SAT es mucho más eficiente en esta lucha que antes.

Los resultados mostraron que ahora 78% de los contribuyentes encuestados cree que el SAT es eficiente para combatir la evasión fiscal, mientras que en el primer semestre del 2018 la cifra era de 74 por ciento.

Silvia Matus, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, refirió que la alta percepción se puede deber a que el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador está abordando fuertemente el tema del combate a la evasión fiscal.

Lo anterior se refleja en las diversas iniciativas para modificar y castigar aún más la emisión de comprobantes apócrifos, además de la firma de convenios de la autoridad fiscal con otras dependencias para hacer cruces de información.

De acuerdo con los Estudios y Encuestas de Opinión Pública 2019, 17% de los contribuyentes indicó que el órgano recaudador, a cargo de Margarita Ríos-Farjat, no es eficiente para combatir este problema fiscal, mientras que 5% no contestó o no supo evaluarlo.