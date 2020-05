La crisis que vive el país por la pandemia del Covid-19, debe atenderse desde una perspectiva diferente a la que se han tratado otras recesiones. Sin embargo, no debe olvidarse que el mejor antídoto para mitigarlas es a través de medidas contracíclicas que vayan enfocadas a un mayor gasto público y un endeudamiento transitorio, coincidieron especialistas al participar en el Foro Juntos Saldremos Adelante.

Santiago Levy Algazi, investigador Principal No Residente de Economía y Desarrollo Mundial del Instituto Brookings, comentó que el país está en una situación totalmente diferente a las crisis de 1994-1995 y del 2009-2010, con lo que tratar de hacer referencia a lo que sí funcionó o no en dichos periodos, no es relevante para la crisis que se vive actualmente.

“Tenemos que pensar en los propios términos de lo que está pasando ahorita, reconocer que es una crisis motivada por un virus y que hay una crisis económica asociada a una emergencia sanitaria y razonar a partir de ese punto”, expuso en el panel ¿Cómo lograr la recuperación económica pos Covid-19?

A su parecer, México cuenta con el espacio fiscal para hacer políticas contracíclicas; si bien, no de la magnitud de lo que hacen países como Alemania o Estados Unidos, las autoridades deben hacer esfuerzos rápidos, urgentes y focalizados para atender principalmente los empleos formales e informales.

“Se deben proteger los ingresos de los informales por razones de justicia, de equidad y para facilitar el confinamiento, y se deben proteger los empleos formales porque lo que hemos aprendido de crisis pasadas es que la destrucción de empleos es lo que más retrasa la recuperación económica”, expuso quien fue subsecretario de Egresos en Hacienda.

Levy Algazi indicó que, para poder apoyar a estos dos sectores, se debe plantear un acuerdo para un endeudamiento transitorio del país, “en donde reconozcamos que en el 2021 tendrá que haber una reforma fiscal importante que, entre otras cosas, deberá ayudar a reforzar las finanzas públicas y asegurar que el endeudamiento sea transitorio para restaurar la salud de las finanzas públicas”.

Agregó que, después de la crisis se debe repensar la estructura del mercado laboral y del sistema de protección universal.

Inconsistencias en estrategia del gobierno

Nora Lustig, profesora de economía latinoamericana en la Universidad Tulane, subrayó que la estrategia del gobierno mexicano no es la adecuada, debido a que existen muchas inconsistencias.

“El gobierno dice que para él los pobres son primero, pero no se contiene la caída del ingreso y no se han puesto en marcha políticas de protección social de la envergadura que se requiere. No todo se resuelve a través de transferencias”.

Recordó los datos de Coneval, que indican que, al cierre del 2020, la pobreza extrema aumentará, “por lo tanto lo que se está haciendo no es suficiente, si se quiere poner a los pobres primero, se debe atender desde lo macroeconómico y después desde la protección social”.

Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, sugirió que se establezcan apoyos para las empresas que van desde diferimientos de pago de impuestos o la condonación de cuotas obreros-patronales.

Finalmente, Enrique Cárdenas, economista y profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla, concluyó que “no hay que estar atados al pasado, la historia económica es un instrumento para ver hacia adelante, no para ver el pasado”.

Las propuestas

Implementar políticas contracíclicas para atender crisis del Covid-19.

Se deben establecer medidas de gasto que ayuden a proteger empleos formales e informales.

No se debe descartar endeudamiento, pero debe ser transitorio y acompañado de una reforma fiscal.

[email protected]