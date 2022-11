Argentina se enfila a inflación de 100% al cierre del 2022

La inflación acumulada en Argentina entre enero y octubre de 2022 fue de 76.6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Por efecto de la nominalidad, la evolución de los precios parece lejos del 100%, aunque la medición interanual ya marca 88 por ciento. No obstante, la "magia" del interés compuesto acerca peligrosamente el índice de inflación a los tres dígitos anuales.

¿Qué se necesita para evitar cruzar esa "barrera psicológica" del 100%, que implicaría para el Frente de Todos casi duplicar en tres años la inflación heredada de Mauricio Macri en el 2019 (53.8 por ciento)? ¿Y qué se requiere para no sobrepasar la estimación de los precios plasmada en el Presupuesto 2023?

Para que la inflación no sobrepase el 100% a lo largo de todo el 2022 y quede, al menos, en los dos dígitos anuales (algo crónico en Argentina desde el 2007, hace 15 años), el Gobierno debe evitar que los precios corran a un ritmo del 13.3% bimestral entre noviembre y diciembre. Ese porcentaje se obtiene con una inflación del 6.5% un mes y 6.4% al siguiente, por ejemplo.

La misión no parece imposible, aunque tampoco sencilla. Después de la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, recién entre septiembre y octubre se logró una inflación bimestral menor al 13% (12.9 por ciento). El pico fue de 14.9% entre julio y agosto, inmediatamente posterior al terremoto político que se desató entre la renuncia de Guzmán, el breve paso de Silvina Batakis y la llegada de Sergio Massa al Palacio de Hacienda.

Objetivo gubernamental, inaccesible

En cambio, la tarea para no sobrepasar el 95% estimado por el Gobierno para este 2022 ya aparece como una quimera. En tal caso, la inflación no debería superar el 5.1% durante dos meses seguidos o el 10.4% acumulado. Esos números no existen más en la Argentina desde febrero, antes de la guerra entre Rusia y Occidente por la invasión a Ucrania, cuando los precios habían saltado un 4.7% mensual.

La primera categoría que pasó la barrera psicológica del 100% fue la ropa. Prendas de vestir y Calzado ya acumulan en 10 meses aumentos por 103.1%, número que se eleva al 121.5% en la medición interanual. Muy atrás, el turismo y la gastronomía ("restaurantes y hoteles") acumulan subas de 84.6% y trepan al 105.2% anual.

El ministro de Economía, Sergio Massa, amenazó públicamente con abrir las importaciones del rubro textil para combatir la inflación; mientras que la vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó contra el ministro de Turismo, Matías Lammens, por entender que el sector no respondió a los incentivos que dio el Gobierno, desde los ATP hasta el PreViaje. Ninguna otra categoría del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec pasó los tres dígitos.