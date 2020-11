La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, a través de la revisión de la Cuenta Pública 2019, que se debe rediseñar la normativa que regula la operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ello tras detectar deficiencias operativas en los recursos de este fondo.

A través de dos auditorías, realizadas por separado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la ASF especificó que se necesita un diseño normativo “eficaz y eficiente para regular el acceso a los recursos del Fonden”, el cual permitiría conocer la contribución en su otorgamiento.

“Los hallazgos de la auditoría denotan que la SHCP, en coordinación con la SSPC, deben rediseñar la normativa que regula la operación del Fonden o del mecanismo que se diseñe para la atención de los desastres ocasionados por fenómenos naturales”, aseveró la entidad revisora en ambas auditorías, además de “rediseñar la normativa que regula el acceso a los recursos del Fonden”.

En ambos casos, la institución a cargo de David Colmenares apuntó que no se demostró el cumplimiento del objetivo para el que fue creado el Fonden, es decir, ni la SHCP ni la SSPC presentaron pruebas para asegurar que los bienes afectados por un fenómeno natural fueron reconstruidos o restituidos.

“Se identificó una deficiente operación en la asignación de los recursos otorgados para atender los efectos ocasionados por los fenómenos naturales, debido a una falta de actualización en los procesos. Asimismo, se determinó la ausencia de instrumentos que permitieran verificar el cumplimiento del propósito del Fonden, lo que representó un riesgo de opacidad y discrecionalidad en la operación del fondo”, determinó la auditoría.

El Fonden es uno de los fideicomisos que se eliminó en semanas pasadas y que ha generado críticas en torno a cómo el gobierno va a cumplir con los objetivos que tenía éste. En este sentido, Arturo Herrera, titular de Hacienda, refirió que se seguirá transfiriendo recursos a aquellos que se vean afectados por algún tipo de desastre natural.

Fopreden, débil y desactualizado

En otra de las auditorías que se realizaron a la SHCP, se determinó que el Fondo Nacional para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) tiene un marco normativo débil y desactualizado, en donde los responsables de su actualización y mejora —entre ellos Hacienda— no han cumplido con sus atribuciones en la materia, “lo que ocasiona una operación inercial del fondo.

“Se concluyó que no se han establecido políticas pertinentes para la gestión del riesgo de desastres, ni una adecuada y eficaz regulación de los instrumentos financieros de gestión de riesgos”, aseveró la ASF.

Añadió que la dependencia a cargo de Arturo Herrera debe mejorar la rendición de cuentas relacionada con los proyectos de prevención, financiados con cargo a recursos del Fopreden.

El año pasado, la SHCP no rindió cuentas respecto al Fopreden al no justificar cómo se erogaron más de 180 millones de pesos que ejerció ese año. Sólo se reportó sobre la transferencia de recursos al Fideicomiso Preventivo, pero no se acreditó información sobre la transferencia de recursos.

¿Qué es el Fonden?

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) está dentro del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación y transfiere recursos a los estados cuando sucede algún tipo de desastre natural, como sismos, terremotos y huracanes. De esta manera, ayuda a que los estados enfrenten el costo de estos daños causados por la naturaleza.

ana.martinez@eleconomista.mx