El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió que durante su gestión no habrá aumento en los impuestos, ni de los precios de las gasolinas y de las tarifas de energía eléctrica y gas.

Sin embargo, justificó que los incrementos recientes en los combustibles, se deben a “ajustes” que debe hacer derivados de pasadas administraciones.

“No van a aumentar los impuestos, y no van a haber impuestos nuevos, y no va a aumentar el precios de las gasolinas, ni del diesel, ni de la luz ni del gas, ahora es porque estamos haciendo algunos ajustes, porque se nos quedaron de la pasada administración algunos, y no hacen caso, pero ya van a entender de que tienen que hacerle el caso al presidente: no va a aumentar el precio de las gasolinas y de la luz en términos reales”, dijo el jefe de Ejecutivo durante su gira por Colima.

Así mismo el mandatario aseguró que en su sexenio no se contratarán más empréstitos por lo que no se va a endeudar al país.

“No vamos a endeudar al país, algunos quieren presionarnos para que digamos: necesitamos crédito, necesitamos deuda. No, no va a hacer falta endeudar al país, es nada más acabar con la corrupción y acabar con los lujos en el gobierno”, manifestó.

Ante el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, el ejecutivo federal se comprometió a revisar los contratos para comprar gas para una gasificadora ubicada en Manzanillo, por cerca de 20 mil millones de pesos.

López Obrador señaló que el gas que se compra a Perú no se queda en este lugar y la energía eléctrica que se produce es con combustibles fósiles lo que genera contaminación en la localidad.

“Eso se va a revisar. Vamos a revisar todo esto, todos esos contratos. Y también voy a revisar lo de la concesión de la autopista y de la caseta de cobro”, indicó.