El Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó mercancías, de enero a septiembre del año pasado, por un total de 23,208 millones de pesos, reportó en su Informe Tributario y de Gestión correspondiente al periodo.

El monto de las mercancías embargadas en el tercer trimestre del 2019 es mucho mayor al que se registró en el periodo similar del año previo. En los primeros nueve meses del 2018, el embargo de mercancías en las aduanas del país fue por 2,275 millones de pesos.

De esta manera, el SAT embargó una cantidad mayor en 10.1 veces en el 2019 en comparación anual, lo que se traduce en 20,933 millones de pesos más.

“El SAT realiza procesos de control que buscan reducir el comercio ilícito y posicionar al país a la par de las mejores prácticas internacionales. En este sentido, el SAT mantiene un intercambio de información con otras administraciones tributarias y aduaneras para combatir, de manera conjunta, el fraude comercial e inhibir el contrabando, el lavado de dinero y la defraudación”, indicó la autoridad fiscal.

Por las mercancías embargadas, el SAT determinó procedimientos administrativos en materia aduanera (PAMA) por 5,175 millones de pesos, ello derivado de la revisión y fiscalización de la carga y los pasajeros en las diferentes aduanas del país.

El monto de los PAMA del tercer trimestre del 2019 fue mayor al monto del año previo, de 1,267 millones de pesos. “Esto fue resultado, principalmente, del decomiso de documentos, importación de divisas por medio de documentos por cobrar o efectivo, realizado en la Aduana de Toluca”.

Los PAMA son los procedimientos que se inician al embargar mercancías en términos previstos por la Ley Aduanera. Las razones por las cuales se puede embargar la mercancía son por su introducción al territorio nacional por lugares no autorizados; desviación de las rutas fiscales; transportación por medios distintos a los autorizados; mercancía prohibida, sujeta a regulaciones o restricciones no arancelarias, o por no acreditarse la documentación correspondiente, entre otras.

El contribuyente a quien se le embargue la mercancía tendrá hasta 10 días para comprobar la legalidad de ésta para que le sea devuelta. En caso de no comprobar la legalidad y el fisco determine que no presentó las pruebas suficientes, el contribuyente puede promover otros recursos.

En tanto, la mercancía se queda almacenada en la aduana y, dependiendo la resolución del PAMA, puede determinarse como propiedad del fisco federal.

Cae monto por facturas falsas

Por otro lado, el fisco identificó facturas apócrifas en las aduanas por 296 millones, un monto menor en 74.9%, en términos reales, a los 1,179 millones de pesos que significaron estos comprobantes fiscales de enero a septiembre del 2018.

Lo anterior se logró gracias al Plan Estratégico Aduanero Bilateral México-Estados Unidos, el cual está en vigor desde el 2014.

El objetivo de dicho plan es impulsar una relación aduanera más amplia entre los dos países para combatir los fraudes fiscales y delitos que puedan ocurrir en las aduanas en la frontera con el país vecino del norte.

De acuerdo con lo acordado por las dos naciones, se establecieron cuatro pilares para combatir de manera eficiente y adecuada los delitos en las operaciones de comercio exterior: la competitividad; la seguridad y la aplicación de las leyes aduaneras; el fortalecimiento de las capacidades, así como el trabajo en conjunto con el sector privado.

