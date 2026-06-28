¿Viajas al Mundial 2026 en Estados Unidos o Canadá? Sigue estas recomendaciones para evitar contratiempos

Con el Mundial 2026 en marcha y miles de aficionados mexicanos planeando viajar para asistir a partidos en Estados Unidos y Canadá, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para evitar contratiempos relacionados con la documentación, los trámites migratorios y la seguridad durante el viaje.

La dependencia advirtió que uno de los errores más comunes es adquirir boletos de avión antes de contar con la documentación necesaria. En el caso de Estados Unidos, las personas mexicanas que viajen por turismo o para asistir a encuentros del Mundial generalmente requieren una visa B1/B2, mientras que para ingresar a Canadá será necesario tramitar una visa de turista o una autorización electrónica de viaje (eTA), dependiendo de cada caso. Profeco recomendó gestionar estos documentos con anticipación, incluso antes de reservar los vuelos.

Además, recordó que el pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses y aconsejó llevar copias físicas y digitales de los documentos importantes. Si el viaje se realiza con menores de edad, será necesario contar con una carta de autorización notariada firmada por ambos padres. También sugirió registrar el itinerario en el SIRME para facilitar la atención consular en caso de alguna emergencia.

Entre las recomendaciones adicionales, la Procuraduría pidió tener a la mano los datos de contacto de la embajada o consulado mexicano, mantener comunicación constante con familiares, cambiar divisas únicamente en establecimientos autorizados y avisar al banco sobre el viaje para evitar bloqueos en tarjetas por operaciones inusuales. También exhortó a no compartir información personal o bancaria con desconocidos.

Planear el viaje también ayuda a cuidar el bolsillo

Profeco señaló que respetar las leyes y costumbres del país anfitrión contribuirá a evitar sanciones que puedan afectar la experiencia durante el Mundial. Asimismo, recomendó elaborar un itinerario y definir un presupuesto antes del viaje, con el fin de mantener un consumo responsable y evitar gastos imprevistos durante la justa deportiva.