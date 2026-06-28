Estas son las marchas, concentraciones y movilizaciones previstas para este domingo en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé nueve concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, además de ocho rodadas motociclistas, 11 rodadas ciclistas y una rodada en patines, por lo que no se descartan afectaciones a la circulación, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán y Gustavo A. Madero.

Estas son las movilizaciones previstas para este domingo

La mayor concentración de actividades se desarrollará en la alcaldía Cuauhtémoc. Entre ellas destaca el acto convocado por Somos México en el Monumento a la Revolución para celebrar su registro como partido político nacional; una reunión de México Tiene Vida en el mismo punto; la jornada del Laboratorio 4:20 sobre derechos cannábicos en la colonia Juárez, así como un evento de la colectiva Hijas de la Cannabis en Plaza Tlaxcoaque para exigir espacios seguros para consumidoras de cannabis. También está prevista la actividad "Reta por la Prensa", convocada por la colectiva Hoy Somos Todo por Miguel en el Antimonumento para Periodistas, en memoria de periodistas asesinados y desaparecidos y para exigir mejores condiciones de seguridad para quienes cubren el Mundial 2026.

Fuera del centro de la ciudad también se esperan concentraciones. En Gustavo A. Madero, familiares de una víctima de feminicidio realizarán una protesta para exigir justicia y la captura del presunto responsable, sin descartar una marcha hacia otro punto. En Xochimilco se llevará a cabo una jornada comunitaria para la restauración del hábitat del ajolote, mientras que en Milpa Alta se instalará una "Mercadita Feminista" para promover el trabajo de mujeres productoras y protestar contra la violencia económica.

Además de las concentraciones, la SSC tiene registradas ocho rodadas motociclistas con salidas desde Iztapalapa, Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco, Cuauhtémoc y Tláhuac, varias de ellas con destino al Estado de México y otras hacia el Monumento a la Revolución, por lo que podrían registrarse cierres parciales y reducción de carriles durante su recorrido.

La agenda también contempla 11 rodadas ciclistas y una rodada en patines, además del Ciclotón de la Ciudad de México, que recorrerá diversas vialidades principales con una participación estimada superior a las 123,000 personas. A ello se suman eventos masivos relacionados con el Mundial 2026, entre ellos el FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino, festivales futboleros en distintas alcaldías y actividades recreativas que incrementarán la afluencia de personas durante gran parte del día.

Ante este panorama, las autoridades capitalinas recomendaron a los automovilistas anticipar sus traslados, mantenerse atentos a los reportes de tránsito y considerar rutas alternas, especialmente en las zonas centro, Reforma, Ciudad Universitaria, Monumento a la Revolución y el Zócalo, donde coincidirán varias de las actividades programadas.