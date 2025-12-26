Precio de cigarros subirá más de 20% en enero por aumento del IEPS: así impacta tu bolsillo

El precio de los cigarros subirá más de 20% a partir del 1 de enero, debido al aumento en la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aprobó para 2026.

De acuerdo con un sondeo que realizó este diario en tiendas de abarrotes, los distribuidores ya dieron a conocer las nuevas tarifas por cajetilla de tabaco.

“Además del refresco, viene el cigarro. A partir de enero van a subir de precio, pero la gente no pone peros para comprar este tipo de productos, como sí sucede con alimentos como el huevo o las tortillas”, dice Rosario, propietaria de una tiendita.

Armando, tendero en la CDMX, comentó que el cigarro suelto también se va a encarecer. “El Marlboro lo vendo en 10 pesos, pero lo voy a subir a 12 pesos con las nuevas cuotas”.

Las tarifas pueden variar en función del establecimiento y la localidad donde se adquieran.

Éstos son los precios que Rosario proporcionó.

Marlboro tradicional (cajetilla de 20 unidades)

tradicional (cajetilla de 20 unidades) Precio actual: 87 pesos

Precio 1 de enero: 106 pesos

Var: 21.8%

Pall Mall (cajetilla de 20 unidades)

(cajetilla de 20 unidades) Precio actual: 80 pesos

Precio 1 de enero: 96 pesos

Var: 20.0%

Camel Yellow (cajetilla de 20 unidades)

Yellow (cajetilla de 20 unidades) Precio actual: 77 pesos

Precio 1 de enero: 87 pesos

Var: 13.0

Camel original (cajetilla con 25 unidades)

original (cajetilla con 25 unidades) Precio actual: 65 pesos

Precio 1 de enero: 78 pesos

Var: 20.0%

Winston (cajetilla con 25 unidades)

(cajetilla con 25 unidades) Precio actual: 50 pesos

Precio 1 de enero: 61 pesos

Var: 22%

¿Por qué aumentarán los precios?

Como parte del Paquete Económico 2026, el Congreso avaló el aumento de la tasa del IEPS que se cobra en la enajenación o importación de cigarros, puros y otros tabacos labrados de 160% actual a 200 por ciento.

También se dio luz verde a la actualización de la cuota adicional que se cobra por cada cigarro enajenado o importado de 0.6445 pesos vigente en 2025 a 0.8516 pesos para 2026, el cual tendrá un incremento gradual al 2030.

El objetivo de incrementar la tasa del llamado impuesto saludable es reducir el consumo de tabaco y, a la par, mejorar los niveles de salud en el país.

El simulador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señala que, con los cambios aprobados para 2026, la venta de cigarro disminuirá 7.3%, al pasar de 2,384.6 millones de cajetillas a 2,209.4 millones.

En su simulador, con ello, el precio de la cajetilla aumentaría de 73.1 a 85.8 pesos, es decir, 17.4 por ciento. El 73.1% del valor de ésta corresponde gravámenes, incluyendo IEPS y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Antes era 68.5 por ciento.

