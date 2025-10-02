Infonavit entrega las primeras 80 casas del programa Vivienda para el Bienestar

A un año de la administración de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, el programa Vivienda para el Bienestar ya entregó las primeras 80 casas construidas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y adquiridas por sus derechohabientes que ganan hasta dos salarios mínimos.

La ceremonia de entrega de las primeras 80 viviendas fue en la localidad de Pomoca, en Tabasco, donde se prevé la edificación de hasta 3,000 hogares, de los cuales se estima un valor comercial superior a 1 millón de pesos, pero que tendrán un precio de venta cercano a 600,000 pesos, indicó Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit.

“En algunos casos recibimos donaciones de suelo, en otras ocasiones lo compramos y eso disminuye el precio de la vivienda, pero estas viviendas están exentas de pago de derechos de licencias y de permisos; los ayuntamientos nos están ayudando con eso”, declaró Romero Oropeza.

Según estimaciones, tan solo en Tabasco se prevé la edificación en este sexenio de 90,000 viviendas, de las cuales 50,000 serán edificadas por el Infonavit, 20,000 por la Comisión Nacional de Vivienda y 20,000 por el gobierno estatal, encabezado por Javier May.

“En las próximas semanas vamos a entregar vivienda también en los municipios de Centro y Comalcalco, y a partir de enero, en Cunduacán, Macuspana, Teapa, Centla y Jalpa de Méndez”, añadió Romero Oropeza.

De acuerdo con el titular del Infonavit, a nivel nacional se prevé próximamente la entrega de viviendas en Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Veracruz y Zacatecas.

La meta sexenal del Infonavit es la construcción y entrega de 1 millón 200,000 viviendas. Para acceder a dicho programa, indicó Romero Oropeza, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

Tener un empleo vigente y ser derechohabiente del Infonavit .

. Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos.

No tener vivienda propia.

“Hay que recordar que, conforme a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, estas viviendas son de 60 metros cuadrados, con dos habitaciones, baño completo, sala, comedor, cocina y patio de servicio”, indicó el titular del Infonavit.

Se robustecen finanzas

Romero Oropeza recordó que el presupuesto para la edificación de la vivienda por parte del Infonavit proviene de los recursos propios del organismo, que se forman principalmente de las aportaciones de los salarios de los trabajadores.

En ese sentido, indicó que, en los últimos años, dichos recursos han crecido de manera considerable gracias al alza en el salario mínimo. “El Infonavit tiene mucho dinero... hoy, a un año de gobierno de la presidenta, el Infonavit tiene casi 1 billón de pesos”.

Para el funcionario, en la actualidad existen las facilidades para que más personas puedan acceder a un crédito hipotecario y, por ende, a una vivienda edificada por el organismo. “Es el caso de los jóvenes, que ahora con solo seis meses de antigüedad laboral y cotizando, ya pueden adquirir su vivienda”.