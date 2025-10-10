¿El crédito hipotecario se recuperará? Esto dicen los especialistas

La guerra comercial y su efecto de incertidumbre económica en México ha endurecido la desaceleración en el crédito hipotecario. Ante riesgos inflacionarios y tasas que disminuyen a ritmo lento, la cautela de los consumidores frena el dinamismo en la compra de vivienda.

De acuerdo con Enrique Margain, director ejecutivo de Crédito Puente e Hipotecario en Mifel, entre enero y julio del 2025, la banca comercial otorgó 64,400 créditos hipotecarios por un total de 154,900 millones de pesos, lo que, en su comparación anual, representa una caída de 5.4% en número de financiamientos y 0.5% en monto.

“Existe una tendencia en los últimos años de otorgar un menor número de créditos; sin embargo, el crédito promedio ha crecido ligeramente por encima de la inflación. Esto es reflejo del bajo crecimiento económico y la propia composición de la oferta de vivienda”, comentó en entrevista el banquero.

Por su parte, Antonio Artigues Fiol, director ejecutivo de HSBC, indicó que la incertidumbre económica y política a nivel interno y externo ha tenido efecto en la confianza de los compradores de vivienda.

“Hay una guerra comercial en el mundo, eso es una amenaza de que pudiéramos regresar a temas inflacionarios bastante fuertes. Los bancos hemos recibido gran parte del golpe, manteniendo tasas de interés muy competitivas, pero el gran enemigo es la inestabilidad”, declaró durante su participación en el Congreso de SOC Asesores.

Expectativas hacia el 2027

De acuerdo con los banqueros, la inestabilidad económica ha hecho que las personas sean más cuidadosas en cuanto a la compra de una casa por la falta de certidumbre laboral y de oportunidades de crecimiento.

Sin embargo, Gonzalo Palafox, director ejecutivo de crédito hipotecario de Banamex, declaró que el sector hipotecario podría registrar un crecimiento hacia finales del 2026 y principio del 2027.

“Seguramente las personas que hoy están postergando esa decisión de compra de vivienda la van a reactivar. Al final, tener casa es una necesidad. Este efecto lo vimos en el 2021, cuando se desahogó la demanda acumulada de crédito hipotecario durante la pandemia y el sector creció hasta 35%”, apuntó Palafox, quien también es coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México.

Tasas no terminan de bajar

Entre las condiciones que el sector hipotecario espera para reactivar su crecimiento destaca la reducción de las tasas de interés promedio de este financiamiento que, hasta julio del 2025 se colocó en 10.37 por ciento.

Pese a la desescalada que el Banco de México ha anotado en las tasas de referencia, las tasas a largo plazo que rigen al sector inmobiliario no han tenido el mismo ritmo.

“Esperamos ver una disminución en las tasas hacia finales o principios del próximo año, pero va a ser mucho más paulatina de cómo vimos el incremento entre el 2021 y el 2022”, declaró Margain.

Abrir el mercado

Para Paulina Prieto, líder de producto y soluciones digitales de Scotiabank, más allá de la incertidumbre económica y las tasas de interés, los bancos deben comenzar a repensar sus esquemas de otorgamiento de crédito hipotecario para llegar a nuevos nichos y aumentar su colocación.

“La banca comercial ha financiado al mismo segmento durante las últimas décadas, hemos sido poco disruptivos, hace falta crear estrategias para evaluar a la población informal y empujar la inclusión financiera”.

Según la directora, alrededor de 32% de la población económicamente activa no cuenta con una cuenta de ahorro, lo que le dificulta el acceso a financiamiento.

“La banca ha sido cautelosa, lo que ha permitido mantener una cartera hipotecaria sana con una tasa de morosidad cercana a 3%, pero hoy tenemos tecnología, inteligencia artificial, hay que crear nuevos modelos para que podamos analizar el comportamiento de los consumidores y crear productos hipotecarios para ellos”, remarcó la directiva de Scotiabank.