La Comisión Nacional de Vivienda va por presupuesto histórico para 2026

Al ser una de las entidades enfocadas en cumplir con la meta de construir 1.8 millones de hogares durante el presente sexenio, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) mantendría prácticamente la misma partida presupuestaria aprobada para este 2025, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026.

De acuerdo con el documento presentado por la Secretaría de Hacienda, para el siguiente año, la Conavi tendría un presupuesto total de 33,474 millones de pesos, es decir, un ligero aumento de 0.7% en términos reales respecto a lo aprobado para este 2025.

Según el PPEF 2026, para el próximo año la Conavi tendría programado llevar 150,000 acciones habitacionales, de las cuales 50,000 serían viviendas nuevas y 100,000 acciones de mejoramiento y/o ampliación.