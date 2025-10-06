Vivienda para el Bienestar: Conavi e Infonavit avanzarán en la entrega de hogares durante octubre

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) avanzan en sus planes para cumplir con el programa de Vivienda del Bienestar, que tiene la meta de construir y otorgar 1 millón 800,000 casas en el presente sexenio.

De acuerdo con Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, para el 2025, el objetivo del instituto es cerrar con 302,171 viviendas edificadas y en proceso de obra, lo que equivale a 25% del plan sexenal.

Durante su participación en la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, el funcionario informó que en octubre se otorgarán proyectos habitacionales terminados en 11 estados de la República, entre ellos: Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.

El director del Infonavit añadió que la edad y la antigüedad laboral no serán factores que limiten el acceso a las viviendas del Bienestar, ya que podrán aplicar al programa jóvenes con seis meses de actividad en trabajo formal.

“Los jóvenes son los que tienen más capacidad de pago, en función al número de años que tienen todavía por delante. Estos contratos de crédito son a 30 años, así que si eres muy joven te sobra vida para pagar”, comentó Romero.

Asimismo, recalcó que los requisitos para obtener crédito que permita adquirir una de las casas que construirá el Infonavit ahora son más simples. Los derechohabientes solo deben cumplir con los siguiente:

Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos.

No tener vivienda propia.

propia. Tener un empleo formal.

“Decirles a los derechohabientes que se acerquen a los centros de servicio del Infonavit para que les den información, actualicen sus datos y les digan en donde están las casas muestra. Las entregas se van a ir dando semana con semana, a medida que hagan sus trámites”, añadió Romero Oropeza.

Conavi: Tercera etapa de registro

Por su parte, la Conavi planea cerrar el 2025 con 86,000 viviendas del Bienestar construidas y en etapa de obra, las cuales estarán dirigidas a la población no derechohabiente.

Para cumplir con sus objetivos anuales, la Comisión llevará a cabo su tercera etapa de registro del 13 al 19 de octubre del 2025, en el cual se distribuirán los proyectos de 50 predios.

De acuerdo con Rodrigo Chávez Contreras, director de la Conavi, detalló que del total de viviendas que se construirán este año, 20% serán destinadas al segmento de renta para jóvenes que estudian y trabajan.

Además, explicó que 79% de los solicitantes en las primeras dos etapas fueron mujeres. Por grupo etáreo, 62% pertenecen a la mediana edad, 28.8% son jóvenes y el resto se divide entre adultos mayores y menores de edad.

“La tercera etapa de registro es para cerrar con las 86,00 viviendas. Vamos a intensificar la información, porque en el primer bloque hubo mayor participación que en el segundo. Pensamos generar más campañas a través de las redes y con materiales en tierra”, apuntó Chávez.