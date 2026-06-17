G7 ordena evaluar el impacto de la inteligencia artificial en la economía mundial

Los países del G7 han instado a sus ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales a que realicen un trabajo de análisis y supervisión de las implicaciones que la inteligencia artificial (IA) puede tener sobre las economías, en la cumbre mantenida este lunes en la localidad francesa de Évian.

"Solicitamos a nuestros ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales que, en coordinación con los supervisores financieros y los representantes de las instituciones financieras globales y las empresas tecnológicas, profundicen en el análisis de las oportunidades emergentes y los riesgos potenciales derivados de la inteligencia artificial", indica un comunicado publicado tras la reunión.

Los representantes de los siete países más industrializados del mundo han pedido determinar todas las consecuencias, tanto negativas como positivas, que la IA puede suponer para el sector financiero, la productividad y los mercados laborales.

En este sentido, han encomendado al grupo de expertos en ciberseguridad del G7 identificar las mejores prácticas en el ámbito de la IA y mejorar el diálogo entre los organismos de ciberseguridad y las instituciones pertinentes en los grupos del G7, en virtud de los "recientes avances en materia de modelos de inteligencia artificial de vanguardia".

Asimismo, la reunión del G7 se ha comprometido a mantenerse atento al desarrollo de las tecnologías cuánticas con el objetivo de preparar al sistema financiero ante los riesgos y oportunidades asociados a las mismas.

El rápido avance de la IA ha puesto ya en alerta al sistema financiero y a distintos gobiernos alrededor del mundo. De hecho, la Comisión Europea o el Banco Central Europeo (BCE) ya han solicitado recabar información sobre potenciales riesgos, sobre todo tras el lanzamiento del modelo Claude Mythos, cuyo empresa desarrolladora, Anthropic, ha capado su uso por el momento al público general hasta que los organismos e instituciones puedan analizar sus implicaciones y protegerse.

Por otro lado, distintos organismos también se encuentran analizando los efectos que la IA puede tener sobre el mercado laboral, tanto sobre el aumento de la productividad como sobre el empleo.