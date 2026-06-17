República del Congo empata 1 - 1 contra Portugal en su debut en el Mundial 2026

Los Leopardos del Congo le arrancaron un 1-1 a la poderosa y millonaria Portugal de Cristiano Ronaldo, en el debut en el Mundial 2026 de ambas escuadras este miércoles en Houston, un duelo que desnudó las debilidades lusas y dejó a los africanos en estado de gracia.

El primer gol de la Seleção das Quinas llegó temprano, con un cabezazo de Joao Neves al minuto 6, augurando un escenario favorable para los europeos. Pero el Congo fue más, y puso la igualdad a los 45+5' con otro cabezazo de Yoane Wissa, convirtiendo el primer tanto que la República Democrática del Congo hace en un Mundial.

Pero el Congo fue más, y puso la igualdad a los 45+5' con otro cabezazo de Yoane Wissa. Ese se convirtió en el primer tanto que la República Democrática del Congo hace en un Mundial.

Las tropas del "Comandante" se mostraron desconectadas en el Houston Stadium de Texas, con dificultades para construir un juego fluido y sin entenderse con su atacante estrella. Neves apareció para el gol y desapareció. Bruno Fernandes no se lució y CR7 estuvo marcado casi todo el tiempo.

Los Leopardos, en cambio, no desaprovecharon nada. Su juego vertical, colectivo -como prometió su DT Sébastien Desabre- y veloz les dio resultado.

¿Siiiiu?... pero no

El liderazgo del Comandante se hizo sentir desde la salida al campo. Tras una arenga, CR7 corrió al frente de todo el equipo, mientras el estadio vibraba al grito de ¡Siuuu!, su tradicional celebración cada vez que anota. Pero este miércoles se la quedó debiendo a la hinchada.

Ni bien arrancó el juego, CR7 no perdió el tiempo para encarar por el extremo izquierdo, haciendo trabajar a Aaron Wan Bissaka y a Chancel Mbemba.

Viendo el espacio, quien lo aprovecho fue Pedro Neto a los seis minutos, con un servicio que fue directamente a la cabeza de Joao Neves. El mediocampista del PSG la mandó al fondo.

Pero el Congo se reorganizó rápido y no estaba dispuesto a ceder. Yoane Wissa y Cedric Bakambu disparaban a matar pero aún sin dar en el blanco. Luego el juego se convirtió en una disputa en el mediocampo, con ataques inicialmente equilibrados de ambas escuadras.

Los Leopardos adelantaban sus líneas para presionar, y Edo Kayembe volvía a tirar. Parecía tener una estrategia para incomodar a la Seleção das Quinas. Y así fue.

Rugen los Leopardos

Congo encaraba con verticalidad y velocidad. Portugal pasó buena parte de la primera mitad solo cortando el juego rival. CR7 gesticulaba y pedía a sus compañeros una habilitación, sin éxito. Cristiano intentaba participar en la confección del ataque, pero sus colegas perdían la bola.

La defensa de Los Leopardos, en tanto, incomodaba cualquier intento. Los compañeros del Comandante andaban sin rumbo claro y, en la última acción de la primera mitad, un tiro de esquina congolés cruzó el campo hasta Arthur Masuaku.

Este devolvió un centro directo hasta la testa de Wissa. Para adentro, llegó la igualdad antes de irse al descanso y la fiesta en la barra congolesa, que bailó y alentó todo el juego.

En la segunda mitad, Portugal seguía aletargada, como esperando el contragolpe. Mantuvo un ritmo bajo frente a los de África Central, que quemaban todas sus naves en el duelo.

¿Y las estrellas?

Presos del ímpetu el Congo descuidó temporalmente la zaga, Joao Cancelo consiguió escabullirse a los 55 para rematar de chilena, aunque adelantado. En campo contrario, Kayembe seguía probando. Portugal no conseguía organizarse y Cristiano Ronaldo y la estrella del Manchester United, Bruno Fernandes, tocaban la bola poco o nada.

A los 67 una jugada por la derecha llegó a CR7 pero la desvió. El atacante del Al Nassr la volvió a desperdiciar a los 74. Esta vez el Comandante prefería quedarse en el centro, pero el arco se le cerraba y la bola tampoco llegaba certera.

La línea de defensa del Congo entendió y volvió a cerrar los espacios. Portugal apostaba ahora por sus individualidades, con Joao Cancelo y Fernandes. Pero el juego se les iba de las manos y Tomas Araujo se llevó una amarilla tras chocar aparatosamente con un rival.

Las estrellas millonarias del Manchester City, Paris Saint-Germain y Manchester United no brillaban.

Así inició el sexto y último Mundial de Cristiano Ronaldo.

Parafraseando aquella icónica expresión que se escuchó en el Centro Espacial Johnson de Houston en 1970, tras la falla en el Apollo 13 que iba rumbo a la Luna: Portugal, tenemos un problema.

Y su DT, el español Roberto Martínez deberá empezar a resolverlo antes del duelo con Uzbekistan el 23 de junio. En tanto, RD Congo irá a Guadalajara para medirse con Colombia.