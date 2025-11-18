Tricolor Sub 17, goleado y eliminado del Mundial de Qatar

Existen las derrotas en un torneo, pero duele más cuando es con goleada y tarjetas rojas. La Selección Mexicana guiada por Carlos Cariño fue la presa de Portugal, que se creció con goles de Rafael Quintas (15'), Anísio Cabral (48'), Zeega (81'), Miguel Figueiredo (83') y Yoan Pereira (85'). Apenas habían pasado 15 minutos cuando José Navarro cometió una falta que permitió al luso Rafael Quintas abrir el marcador desde el penalti.

El descontrol tocó fondo cuando José cometió otra falta al soltar un codazo a la cara de Bernardo Lima en balón parado. El VAR revisó la jugada y el árbitro determinó expulsarlo. Más tarde, la frustración del equipo se hizo grande. Santiago López le dio una patada para ver la roja directa.

Gracias a la combinación de los resultados en otros juegos, el Tricolor llegó hasta esta instancia, pero en realidad, no fue por excelencia. La Selección había recuperado ánimo en el partido en el que eliminó a Argentina, pero no pasó a más.

México lleva dos eliminaciones consecutivas en octavos de final de esta categoría, siendo Brasil 2019 la última ocasión en la que logró superar esta frase y finalizar con el subcampeonato.

Listos los cruces de Cuartos de Final: