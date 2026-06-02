TAS permitirá aforo completo del Tri en Toluca

La Selección Mexicana podrá vender el 100% de sus boletos para el amistoso de este 4 de junio, contra Serbia, en el estadio Nemesio Diez, algo que estaba en suspenso a raíz de sanciones impuestas por FIFA desde hace dos años por gritos homofóbicos.

El Sistema de Vigilancia Antidiscriminación de FIFA detectó recurrentes cánticos homofóbicos por parte de aficionados mexicanos durante partidos amistosos celebrados en Estados Unidos y México previo y después de la Copa América 2024.

Debido a ello, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue sancionada con 60,000 y 80,000 francos suizos, además del cierre del 15% de gradas para su próximo partido de categoría A en territorio mexicano, que será este jueves.

La FMF apeló los castigos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y la resolución fue mantener las sanciones económicas y quitar el cierre parcial de la tribuna.

Esto permitirá que hasta 27,273 aficionados entren a ‘La Bombonera’ de Toluca esta semana para ver el último partido de preparación de la Selección Mexicana antes de encarar la Copa del Mundo 2026 (inaugurará el torneo el 11 de junio contra Sudáfrica).

En el recurso de apelación, la FMF indicó que ha realizado fuertes inversiones económicas y diversas estrategias con tal de borrar el grito homofóbico de los aficionados mexicanos tanto en su territorio como en Estados Unidos, aunque es evidente que la erradicación no ha llegado al 100%.

El 3 de marzo de 2026 hubo una audiencia presencial en Miami en la que la Formación Arbitral del TAS analizó los casos y, aunque reconoció los esfuerzos de la FMF, no la exoneró totalmente de la responsabilidad, manteniendo el castigo económico.

Incluso, el estadio Cuauhtémoc de Puebla presentó zonas restringidas para aficionados este 22 de mayo, en el amistoso entre México y Ghana, a pesar de no ser Fecha FIFA.

México programó tres partidos de preparación antes de la Copa del Mundo, dos de ellos en territorio nacional: contra Ghana el 22 de mayo en Puebla y contra Serbia el 4 de junio en Toluca. El otro fue el 30 de mayo, contra Australia, en el estadio Rose Bowl de Pasadena, Estados Unidos.

La sanción económica que persiste es de alrededor de 173,000 dólares, cifra que la FMF no pudo evitar pese a la apelación con el TAS.

Las multas formales de FIFA hacia la FMF por gritos y cánticos homofóbicos empezaron en 2014 y han sido constantes.

Pese a las múltiples campañas de concientización, que han incluido mensajes de jugadores activos y retirados, el grito de “puto” se mantiene en los estadios con afición mexicana, empezando por los partidos de la competencia doméstica (Liga MX).

A eso se agrega que los resultados de la Selección Mexicana en últimos años no han sido positivos, lo que impulsan la inercia del fan por manifestarse con dichos gritos.

México enfrentará a Serbia con su plantilla definida para la Copa del Mundo. Apenas el 31 de mayo, Javier Aguirre anunció la lista oficial de 26 convocados, desechando a algunos sparrings como Kevin Castañeda y Jesús Gómez.

Se estima que algunos jugadores que se integraron desde el extranjero en días recientes, como Raúl Jiménez, tengan una fuerte cantidad de minutos contra los serbios.