Mundial 2026: ¿Las quinielas de futbol están permitidas en el trabajo?

Si eres de los que les gusta organizar quinielas de futbol con los compañeros del trabajo en eventos como el Mundial de la FIFA, cuidado, hay una línea delgada entre que sean un espacio de convivencia, integración o una violación a la ley por la que las empresas pueden ser multadas y los empleados despedidos, en los casos más graves.

“Las quinielas no serían legales en los centros de trabajo ya que implica dos aspectos medulares: es un juego de azar y que requiere una ‘colecta’ de dinero”, explica Diego García Saucedo, abogado especialista en relaciones laborales.

Vanessa Díaz Vázquez, abogada especialista en derecho del trabajo, coincide en que las quinielas sin reglas claras y con fines de lucro en el trabajo pueden violar la legislación.

Las quinielas y cualquier otro tipo de concurso o juego dentro del centro laboral están regulados por la Ley Federal del Trabajo (LFT) en sus artículos 116 y 135 y por la Ley de Juegos y Sorteos a través de la Secretaría de Gobernación.

¿Qué dice la LFT sobre las quinielas en el trabajo?

“El artículo 135 es el artículo que nos habla sobre las prohibiciones para los trabajadores”, recuerda Díaz Vázquez.

Dicho artículo en su fracción VIII dice que está prohibido para los trabajadores “hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo”. De esta fracción se desprende que una quiniela podría incurrir en un incumplimiento si se recolecta dinero o se realizan a escondidas del empleador y la autoridad.

Mientras que el artículo 116 prohíbe los juegos de azar en los espacios laborales.

“Queda prohibido en los centros de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar y de asignación. Esta prohibición será efectiva en un radio de cuatro kilómetros de los centros de trabajo ubicados fuera de las poblaciones”, dice el artículo.

¿Cuándo sí están permitidas las quinielas de futbol?

En la Ley de Juegos y Sorteos queda establecida la prohibición de juegos de azar en los trabajos e indica que en los casos permitidos la organización requiere tramitar un permiso ante la Secretaría de Gobernación.

“Las empresas sí pueden hacer dinámicas de eventos entre empleados como las rifas de fin de año o estas actividades de integración y dar algún incentivo o premio. La ley permite estas dinámicas siempre y cuando no cobre; es decir, la empresa participa pero no cobra a los trabajadores”, explica Díaz.

La recomendación es que los trabajadores no organicen quinielas o concursos en el espacio laboral ni con los insumos de la empresa -como computadoras o celulares- y mucho menos sin solicitar un permiso.

“No, no podrían hacerlo porque literalmente es lo que dice el texto de la Ley Federal del Trabajo. Que está prohibido realizar colectas, rifas, tandas (...) si estas personas lo hacen dentro del centro de trabajo con sus compañeros, es una prohibición y por lo tanto, inclusive podría ser una causal de rescisión de la relación laboral”, agrega Díaz.

Al respecto, García Saucedo coincide en que los empleadores no deberían permitirlas ni el trabajador fomentarlas. Sin embargo, para que opere una acción, debe existir una denuncia, ya sea por la parte laboral por practicar juegos de azar en el centro de trabajo y por la vía administrativa ya que operarían sin el permiso debido de la Secretaría de Gobernación. “Seguiría operando el principio prohibitivo por ser un centro de trabajo”, explica Diego García.

¿Cómo aprovechar el Mundial 2026 en la oficina (incluyendo quinielas?

Pero calma, es posible que se realicen quinielas en el trabajo como parte de una dinámica de integración y mejorar la cultura laboral.

Entonces, si la quiniela es sólo interna, sin cobrar por participar e involucrar premios simbólicos como una playera o algo que conserve la esencia de motivar, pero sin caer en el lucro o presión, las quinielas o alguna dinámica similar podría realizarse en la empresa.

“Es importante que las empresas sean cuidadosas y por ningún motivo cobren la participación en estas dinámicas y en caso de que deseen organizarlas, porque es una buena dinámica acorde con la temporada del Mundial, que los premios sean en especie y simbólicos”, dice Díaz.

Sanciones y multas por hacer quinielas lucrativas y sin permiso

Si los empleadores o los trabajadores realizan una quiniela fuera de los límites permitidos, podrían ser sancionados.

Para los trabajadores la implicación, en el caso más extremo, es una rescisión de contrato, “aunque un empleador que pretendiera rescindir por este hecho, se enfrentaría a una controversia muy complicada”, aclara García Saucedo. Otra sanción podría ser una llamada de atención por escrito y un exhorto a abstenerse de organizar ese tipo de acciones.

“Conocí un caso de apuestas justamente durante el desarrollo de un mundial de futbol, se suscribió un acta administrativa, donde se culminó a los trabajadores involucrados a detener esas actividades en el centro de trabajo y no hubo mayor problema”, recuerda Diego.

Las empresas o empleadores podrían ser sancionados si realizan una quiniela con fines de lucro, cobran a los empleados y dejan participar a terceros. En este caso, las sanciones se establecen a través de la Ley de Juegos y Sorteos por la Secretaría de Gobernación.

“Pueden ir desde 100 UMA hasta 10,000 UMA, es decir desde 10,000 pesos a más de 1 millón, dependiendo de la gravedad”, explica Díaz.

Desde el lado de gestión de talento y clima laboral, los especialistas recomiendan realizar dinámicas como algún concurso o una quiniela para aprovechar el evento deportivo para mejorar la convivencia y las relaciones entre colaboradores. Entre los beneficios, incentivos y premios que sugieren para no incurrir en sanciones mencionan un día libre, una salida temprano, una playera, incentivos que no necesariamente impliquen gastos mayores.