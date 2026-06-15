Suecia debuta en el Mundial 2026 con una goleada 5-1 ante Túnez

El sueco Yasin Ayari marcó dos goles sensacionales y Alexander Isak y Viktor Gyokeres también se inscribieron en el marcador en una cómoda victoria por 5-1 sobre Túnez el domingo en el Grupo F del Mundial.

Después de clasificarse con apuros para la fase final tras una decepcionante campaña de eliminatorias, Suecia respondió marcando cinco goles en un partido mundialista por primera vez desde 1938, cuando derrotó 8-0 a Cuba.

Ayari —hijo de padre tunecino y madre marroquí— adelantó a Suecia en el minuto siete después de que el arquero Mouhib Chamakh fallara en su intento de despejar bajo la presión de Isak, y lo que vino después marcó el tono de la noche.

El balón le cayó a Gyokeres, cuyo disparo fue bloqueado, pero Ayari recogió el rebote y conectó un potente remate para desatar el júbilo de los aficionados vestidos de amarillo en las gradas, aunque la celebración del propio jugador fue más contenida.

Planteada para defender y golpear a Suecia al contragolpe, Túnez probó entonces su propia medicina: adelantó líneas y buscó el empate al cumplirse la media hora, solo para quedar expuesta en un contraataque.

Los suecos recuperaron el balón en su propia área y lo jugaron hacia Gyokeres, que lo controló con el pecho y habilitó de inmediato a Isak por la izquierda. El delantero encaró al defensa Montassar Talbi antes de recortar hacia dentro y colocar el balón junto a Chamakh, que pudo haber hecho más.

Los tunecinos hicieron poco en la primera mitad, pero aun así lograron recortar distancias antes del descanso, cuando el defensa Omar Rekik anotó con un magnífico cabezazo desviado que fue el primer remate a puerta de su equipo.

Tras varios desacoples entre Isak y Gyokeres, los dos volvieron a conectar cerca de la hora de juego, cuando Isak le robó el balón a Ellyes Skhiri y asistió a su compañero de ataque para que pusiera el 3-1 con una definición sencilla.

El suplente Mattias Svanberg marcó luego nada más salir del banquillo, en el minuto 84. Aunque el gol fue anulado inicialmente por fuera de juego, terminó siendo validado tras una revisión del VAR.

Ayari cerró después el espectáculo en el tiempo de descuento con otro golazo, al disparar un potente remate desde fuera del área que Chamakh no pudo detener, y esta vez el centrocampista celebró sin reservas.

El resultado deja a Suecia líder del Grupo F con tres puntos, por delante de Japón y Países Bajos, que empataron 2-2 antes.