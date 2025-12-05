Egipto, Catar y otros países, preocupados por anuncio de Israel de abrir paso sólo para salida de Gaza

Los mediadores Egipto y Catar, y otros seis países de mayoría musulmana, expresaron este viernes su preocupación por el anuncio de Israel de que abrirá un paso fronterizo unidireccional en Rafah para que los palestinos puedan salir de la Franja de Gaza.

En una declaración conjunta, los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, Indonesia, Jordania, Pakistán, Catar, Arabia Saudita, Turquía y Emiratos Árabes Unidos expresaron su "profunda preocupación por las declaraciones de la parte israelí sobre la apertura del paso fronterizo de Rafah en una sola dirección con el objetivo de trasladar a los residentes de la Franja de Gaza" a Egipto.

Los cancilleres expresan "su absoluto rechazo a cualquier intento de sacar al pueblo palestino de su territorio" y dijeron que están en contra de "obligar a irse a cualquier residente de la Franja de Gaza".

Urgieron a que el cruce sea abierto en las dos direcciones de acuerdo al plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

Israel anunció el miércoles la reapertura "en los próximos días" del paso de Rafah, en el extremo sur del territorio palestino.

La medida se aplicará "exclusivamente para la salida" de los habitantes de Gaza hacia Egipto, precisó a la AFP el COGAT, organismo del ministerio de Defensa que supervisa las actividades civiles en los Territorios palestinos.

Egipto desmintió que hubiera aceptado esa medida, e insistió en que el estratégico cruce debe ser abierto en ambos sentidos.

La reapertura del cruce de Rafah está prevista por el plan de paz para el territorio palestino, y es reclamada desde hace tiempo por las agencias de la ONU y las organizaciones humanitarias.

Pero desde la entrada en vigor del cese el fuego en Gaza el 10 de octubre, las autoridades israelíes no instauraron, argumentando que Hamás no ha entregado todos los cuerpos de rehenes que se comprometió a devolver, y la necesidad de una coordinación con Egipto.