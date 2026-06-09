Selección futbol de Irán podrá entrar a Estados Unidos el día antes de sus partidos: DHS

La selección de fútbol de Irán, que actualmente se encuentra concentrada en México, podrá entrar en Estados Unidos el día antes de cada uno de sus tres partidos del Mundial, informó el martes el Departamento de Seguridad Nacional.

La prensa había citado el fin de semana al embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, quien había afirmado que la selección tendría que entrar y salir de Estados Unidos el mismo día de los partidos, lo que suscitó dudas sobre la logística y sobre si ello afectaría al rendimiento del equipo.

Pero un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que no es cierto que Irán sea obligado a llegar el mismo día de sus partidos. "Estas declaraciones son falsas", señaló.

El embajador, en declaraciones a Reuters en Tijuana a través de un intérprete el lunes, criticó a las autoridades estadounidenses por denegar visados a parte del personal de la federación iraní de fútbol, pero señaló que los que se habían concedido no les impedían pasar la noche en el país.

"Sus visados no especifican nada sobre que tengan que marcharse a una hora determinada", afirmó.

Tras semanas de incertidumbre, Estados Unidos concedió visados a todos los jugadores el viernes, apenas 10 días antes de su primer partido.

Sin embargo, a varios miembros de la selección iraní no se les concedieron visados, entre ellos "miembros clave del cuerpo técnico y administrativo", según la Federación Iraní de Fútbol.

Irán se enfrentará a Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio, a Bélgica en Los Ángeles el 21 de junio y a Egipto en Seattle el 26 de junio. En un principio, estaba previsto que los jugadores entrenaran en Arizona, pero eso cambió después de que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra contra la república islámica en febrero.

Trump declaró en marzo que Irán era bienvenido a participar en el Mundial, pero que no creía que fuera apropiado que la selección iraní se quedara en Estados Unidos "por su propia vida y seguridad".