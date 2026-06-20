Ronaldinho regresa al fútbol a los 46 años para jugar en la 3ª italiana

El antiguo astro brasileño Ronaldinho regresará a la actividad a sus 46 años para jugar en el Ravenna, de la 3ª división italiana, indicó este sábado a la AFP una fuente cercana confirmando las informaciones de la Gazzetta dello Sport.

El periódico deportivo de referencia en Italia indica en su edición del sábado que Ronaldinho, que se halla actualmente en Estados Unidos para seguir el Mundial 2026, será presentado oficialmente como jugador del Ravenna durante un evento en Miami el 23 de junio.

Según declaraciones recogidas por La Gazzetta dello Sport, el Balón de Oro 2005 dice que está "deseando volver a bailar con el balón para escribir una nueva historia con Ignazio Cipriani (el propietario italoestadounidense de Ravenna) y con toda su familia".

"El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí, quiero aportar el mismo espíritu a Ravena", añadió el exjugador del Paris SG (2001-03), del FC Barcelona (2003-08) y del AC Milan (2008-11).

Ronaldinho, proclamado campeón del mundo con Brasil en 2002 y con de 97 partidos internacionales y 33 goles con la Seleção, disputó su último partido oficial en septiembre de 2015 con la camiseta del club brasileño Fluminense.

Consultado por la prensa italiana el sábado, el vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, enfrió sin embargo las esperanzas de quienes confiaban en ver a Ronaldinho disputar toda la temporada de la Serie C y sugirió que este fichaje era sobre todo un golpe de marketing.

"Es un jugador mágico, que tendrá su ficha; es un gran golpe para nosotros. ¿Jugará con 46 años? Depende, pero digamos que tendrá su ficha", declaró a LaPresse.

"¿Jugará? Está por verse, no se puede descartar. Un campeón como él está fuera de categoría y no tiene edad", añadió en declaraciones recogidas por la agencia Ansa.

El Ravenna aspira a regresar a la Serie B, donde no juega desde 2008.