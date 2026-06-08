Michel Bauer: la infraestructura que se queda de la fiesta mundialista

La voz de la embajada del Mundial en la Ciudad de México, es decir, el Host City Manager indica que no hay de qué preocuparse en cuanto a temas de seguridad. Desde el pasado 1 de junio las movilizaciones sociales y marchas amenazan con bloquear caminos de acceso al estadio, el día de la inauguración (11 de junio). Sin embargo, este no es un tema que preocupe en la supervisión de las tareas de organización y logística.

Michel Bauer, Host City Manager en la ciudad respondió a El Economista sobre la percepción de seguridad en la ciudad y cuál es el legado que deja ser sede anfitriona por tercera ocasión.

Las selecciones que enfrentarán a México, como Corea de Sur, Chequia y Sudáfrica no han preguntado o externado preocupación sobre la escala a la que pueden llegar las movilizaciones sociales en día del partido.

"No hemos recibido algún comentario directamente de países o selecciones, eso es más con la FIFA", responde durante el World Football Summit 2026.

Bauer, ex directivo del futbol mexicano, tiene la tarea designada por la FIFA y los comités organizadores locales para fungir como el enlace principal entre cada sede (ciudad anfitriona), el comité del torneo y la Federación. Su función principal es coordinar, gestionar y supervisar todas las operaciones logísticas, de infraestructura, seguridad, transporte y marketing para garantizar el éxito del torneo. Entre sus actividades confirmó que "en el zócalo no se venderá cerveza alcohólica, solo cero". Que son de las preguntas más comunes entre los fans.

En seguida, amplió sobre las últimas tareas realizadas como Host City: se inauguró el corredor cultural, que es un circuito de movilidad y entretenimiento que funcionará del 27 de mayo al 31 de julio y conectará los principales museos, recintos históricos y el FIFA Fan Festival.

"Las cosas que preparamos para que los visitantes y mexicanos no solo tengan acceso a futbol en la CDMX".

Entre otras, se tendrá ‘la aldea global’ en el Bosque de Chapultepec que reúne a los 48 países que jugarán el Mundial desde la perspectiva gastronómica, cultural. Mientras que, para el Fan Festival, Bauer estima que llegarán ‘millones de personas’. Es gratuita y tienen una pantalla montada de 510 metros cuadrados,

“Ambiente familiar con patrocinadores de FIFA y del host city (…) Vamos sin uñas y a marchas forzadas, muchos frentes abiertos”.

Finalmente, de toda la infraestructura que crea el Host City, ¿Cuál permanecerá? ¿Qué queda de la fiesta?

“Lo que está haciendo la ciudad se queda, tanto lo que vemos como el metrobús, vialidades, metro, puentes, ciclopistas, aeropuertos, muchas obras que hace el aeropuerto es permanente y hay que mantenerlas. Es uno de los legados que deja la organización de un mundial”, contestó a este diario.

Con motivo del Mundial, en la CDMX se invirtieron cerca de 30,000 millones de pesos en 2,000 obras, entre remodelaciones, ampliaciones, modernización de equipos digitales, señalética, etc.