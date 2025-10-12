Mundial Sub 20 queda entre África, Europa y Sudamérica

El título del Mundial Sub 20 de la FIFA ya sólo está en disputa entre tres regiones: África, Europa y Sudamérica, luego de la definición de los cruces de semifinales.

Marruecos, Francia, Colombia y Argentina son los cuatro sobrevivientes del torneo, que llegará a su conclusión el próximo fin de semana en territorio chileno. Dos de ellos ya saben lo que es levantar el trofeo, mientras que los otros buscan llegar, al menos, a su primera final.

Colombia y Argentina aseguraron el boleto a semifinales el sábado, luego de vencer 3-2 a España y 2-0 a México, respectivamente.

Para los colombianos, esta es apenas la segunda ocasión en su historia que llegan hasta esta instancia. La primera fue en Emiratos Árabes Unidos 2003, cuando con jugadores como Fredy Guarín y Macnelly Torres ganaron la medalla de bronce.

Aquella vez, superaron la fase de grupos frente a Japón, Egipto e Inglaterra. En octavos de final superaron Irlanda, en cuartos al país anfitrión y en semifinales cayeron ante España, aunque luego vencieron a Argentina en el partido por el tercer lugar.

En esta ocasión, Colombia superó a Noruega, Nigeria y Arabia Saudita en fase de grupos para luego vencer a Sudáfrica y España en ronda de eliminación directa. Ahora le toca un rival conocido en la aspiración de alcanzar sus primeras semifinales en 22 años.

“Estamos cansados del 'gracias guerreros'. No queremos más 'gracias guerreros', queremos un 'gracias muchachos por este título' y eso lo hablamos de manera interna”, expresó el actual seleccionador de Colombia Sub 20, César Torres.

No tendrán una prueba sencilla, ya que Argentina es el máximo campeón en la historia del Mundial Sub 20 con seis títulos: 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

La Albiceleste llega con marca perfecta de cinco victorias y balance de 14 goles a favor y apenas dos en contra. Eso los incentiva a buscar su primera final desde Canadá 2007, que fue también la última ocasión en que levantaron el trofeo.

Aire de revancha

La otra llave se concretó este domingo, cuando Marruecos superó 3-1 a Estados Unidos y Francia hizo lo propio por 2-1 sobre Noruega.

Este cruce tendrá un aire de revancha porque en el último Mundial de categoría absoluta, Marruecos y Francia también se vieron las caras en semifinales. Fue en Qatar 2022 y el equipo europeo se llevó la victoria por 2-0, en la que fue la mejor participación de una selección africana en la historia.

Francia ya sabe lo que es ser campeón del Mundial Sub 20. Consiguió su único título en 2013, venciendo a Uruguay en penales y con jugadores como Paul Pogba y Samuel Umtiti.

Marruecos, por su parte, sólo había llegado a una semifinal de esta categoría en Países Bajos 2005. Superó la fase de grupos que compartió con España, Chile y Honduras para luego vencer a Japón en octavos de final y a Italia en cuartos. Su verdugo fue Nigeria y en el partido por el tercer puesto perdió ante Brasil.

Dos décadas después e inspirados por el rendimiento que tuvo su selección mayor en Qatar 2022, los marroquíes están de vuelta en una semifinal de Mundial Sub 20 para intentar calificar a su primera final por encima de Francia.

El plantel actual de Marruecos cuenta con jugadoras en ligas de Italia, Inglaterra, Francia, España y demás, por lo que no es considerada una sorpresa en el Final Four del Mundial Sub 20.

Cualquiera de estas cuatro selecciones relevará a Uruguay en el trono de la categoría. Argentina intentará obtener su séptimo trofeo para alejarse aún más de Brasil (5) en la cima del palmarés histórico, mientras que Francia busca su segunda estrella.

Colombia y Marruecos, por su parte, intentarán llegar a su primera final y, consecuentemente, pelear por su primer título del Mundial Sub 20.

SEMIFINALES MUNDIAL SUB 20 CHILE 2025

MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE

Marruecos vs Francia

14:00hr (CDMX)

Estadio Elías Figueroa