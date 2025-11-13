México vs Uruguay: entre debuts y reapariciones

El juego en Torreón no es solamente un amistoso, significa un nuevo paso en las decisiones que el entrenador Javier Aguirre tomará para estructurar su columna vertebral de Selección.

Ante Uruguay se verán otras caras. El ‘Vasco’ debutará a dos jugadores con el jersey Tricolor y tendrá de vuelta al delantero Raúl Jiménez. El partido pesa porque será de los últimos que tendrá el Tricolor (a reserva de los juegos de marzo) antes iniciar la Copa del Mundo.

Obed Vargas tendrá su primera oportunidad con el jersey de la selección mexicana mayor, sin ser un jugador formado o nacido en nuestro país. Nació en Alaska, es una promesa de 20 años y tiene la doble nacionalidad. Es mediocampista en el Seattle Sounders de la MLS y expresó de inmediato su experiencia con el cambio cultural futbolístico.

“Vengo de una cultura un poco diferente en Estados Unidos, un estilo de entrenamiento un poco diferente, lo que resalto de él (de Javier Aguirre) es que fuera del campo es una buena persona, intenta acercarse a los jugadores, y quizás a eso, no estoy tan acostumbrado en Estados Unidos. La gente es un poco más fría y fuera del campo es más seria (en Estados Unidos). Dentro del campo el ‘Vasco’ es una persona seria, te exige al máximo y eso me ayudará a enfocarme de manera diferente de lo que estoy acostumbrado”, dijo Obed que también estará enlistado para el partido contra Paraguay en Alamodome de San Antonio, Texas.

Otro jugador que espera su turno es Armando ‘Hormiga’ González, el campeón de goleo de la Liga MX, que nunca ha vestido el jersey de la máxima responsabilidad en Selección.

“No achicarse, es hacer lo que sabemos hacer, por algo estamos aquí nosotros como delanteros y también tenemos lo nuestro (...) La verdad es que esos tres jugadores son top, Santi en el Milan, Raúl, en las mejores ligas del mundo y Berterame que aquí en Rayados es referente. Yo trato de aportar lo mío y también de aprender de ellos”, dijo el delantero de Chivas.

Uruguay no es rival sencillo, pues de 15 ocasiones que se han encontrado en juegos amistosos, seis los han ganado los charrúas, cuatro el Tricolor y el resto han sido empates.

Este escenario también lo enfrentará Raúl Jiménez, quien no ha podido concentrarse desde octubre con Selección por una lesión en las costillas. Su entrenador en el Fulham de la Premier League advirtió que no se encuentra recuperado al 100%.

“No está en su mejor momento. Hemos estado trabajando con él casi todos los días de la semana. No está entrenando. No recuerdo una sola sesión completa suya en los últimos 15 días, probablemente, y se nota”, apuntó Marco Silva, director técnico del Fulham.

Edson Álvarez del Fernebahce también regresa tras pasar en septiembre por una lesión en muslo posterior derecho, ocurrida durante un amistoso contra Japón. Por su parte, Julián Quiñones y César ‘Chino’ Huerta quedaron fuera de la convocatoria para también trabajar en sus lesiones.

