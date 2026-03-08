México Femenil logró tercer triunfo de la historia ante Brasil

Después de casi siete años, la Selección Mexicana Femenil volvió a derrotar a su similar de Brasil. Ocurrió en un amistoso este fin de semana en el estadio Ciudad de los Deportes, actual casa de las Águilas del América en Liga MX.

La defensa Greta Espinoza, de Tigres, anotó el único tanto del partido para cerrar el marcador 1-0. Pudo ser más abultado, pero otra zaguera, Rebeca Bernal (Washington Spirit), falló un penal.

Esta fue apenas la tercera victoria de México contra Brasil en la historia de las selecciones femeniles de futbol. Todas han ocurrido en un margen de 14 años, aunque ninguna se había concretado dentro de territorio mexicano.

La primera sucedió el 13 de diciembre de 2012 en un cuadrangular amistoso celebrado en Sao Paulo. México derrotó 2-1 a las anfitrionas con goles de Raquel Guajardo y Maribel Domínguez, marcando un momento histórico para el Tri Femenil.

El segundo triunfo fue el 8 de julio de 2019 en una Universiada en Italia. México ganó 2-0 con anotaciones de Mariana Rosas y Atzimba Casas.

Tuvieron que pasar casi siete años para que este 7 de marzo de 2026, ante 24,876 espectadores en Ciudad de los Deportes (82% de la capacidad total), el Tri volviera a sonreír ante las amazónicas y, al mismo tiempo, llegar a 13 partidos sin perder.

“Ha sido un día muy bonito y sí es importante la victoria de hoy para que se repitan buenos resultados y que no sean hechos aislados ante este tipo de equipos, sino que se repitan y no sean por casualidad”, evaluó el seleccionador de México, Pedro López.

Brasil será anfitriona de la próxima Copa del Mundo Femenil en 2027. Además, actualmente es sexta del ranking FIFA.

Para esta visita a la Ciudad de México, convocó a jugadores de jerarquía en diferentes clubes, como Kerolin (Manchester City), Tarciane (Olympique de Lyon), Luana (Orlando Pride) y Yasmim (Real Madrid), además de cuatro que militan en Liga MX Femenil: Jheniffer, Mariza (Tigres), Geyse da Silva (América) y Aline Gomes (Pachuca).

Sin embargo, el Tri se impuso con una alineación cargada de experiencia, entre las que destacaron Jacqueline Ovalle (Orlando Pride), Rebeca Bernal (Washington Spirit), Kiana Palacios (Utah Royals) y entraron de cambio Charlyn Corral y Kenti Robles (Pachuca).

“Destacar, como lo dijo el otro día Charlyn, que las mexicanas están hechas de otro calibre. Creo que se demuestra cada vez que tienen la oportunidad, no hemos enfrentado a Brasil como si fuera un equipo superior a nosotros, sino que hemos dado la cara y acabamos imponiéndonos”, agregó Pedro López.

El español López tomó la dirección técnica de México en septiembre de 2022. Bajo su mando, la selección no pierde desde febrero de 2025, cuando cayó 0-2 ante Canadá en la Copa Pinatar.

Desde entonces, el balance es de 11 triunfos y dos empates, además de 40 goles a favor y apenas dos en contra (2-2 en un amistoso contra Uruguay en mayo de 2025).

Pese a ello, México se encuentra en el puesto 29 del ranking femenil FIFA y sigue con la deuda de volver a calificar a un Mundial, algo que no consigue desde 2015.

El triunfo 1-0 sobre Brasil significó el primer amistoso del Tri Femenil en 2026 y un incentivo emocional para encarar los últimos dos partidos de eliminatorias rumbo al Mundial 2027, en casa (Zacatecas) ante Islas Vírgenes Estadounidenses (10 de abril) y de visita ante Puerto Rico (18 de abril).

Si México consigue finalizar como líder de su grupo, en el que también están Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, avanzará al octagonal final de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF) para pelear por un boleto al Mundial 2027.