Charlyn Corral: "en el deporte nunca es suficiente, ganas y viene otro reto"

Charlyn Corral tiene un mensaje que dar a las mujeres: ser multifuncional lleva al abrumamiento. A sus 34 años cree que los trofeos y campeonatos de goleo se logran y repiten con una vida en la que no se presiona por lograr más y más.

_ ¿Qué opinas del concepto de mujer empoderada y ‘muktitask’?

“Ha cambiado la forma en cómo nos vemos nosotras mismas, entre mujeres. Muchas veces, llegamos al punto de abrumarnos. Trabajar, no decir nada, volver a empezar y llega un punto que no vemos hacia dentro. Queremos hacer todo porque sabemos que somos capaces de hacer todo. Cuando era estudiante compaginaba el estudio con el deporte. Una vez que me hice profesional, solo es deporte. Hoy, pienso que es muy difícil hacer todo, no queda energía para hacer las cosas al 100%, siempre he creído que las mujeres tenemos superpoderes, no sé de dónde sacamos esa fuerza, pero encontramos la manera de resolver, de decir sí a las cosas, lo logramos y sacamos adelante, pero en algún punto, la vida cobra factura”.

Charlyn le dio el “sí” al futbol desde niña, aún cuando tenía que entrarle al juego mixto. Su formación despegó en Andrea's Soccer academy, de las pocas o únicas escuelas que daba atención al futbol femenil. Compaginó el futbol con la carrera de Administración Deportiva, jugó en España, donde ganó el Pichichi con el Levante (Liga Española 2017-18), pero también se enfrentó al racismo. Creció en resiliencia y hoy elige tranquilidad portando la etiqueta delantera pentacampeona, es decir, es habitual verla al 100%.

“Hoy vivo tranquila, estable, tengo un buen contrato, largo. Es cierto que también he estado tentada por ofertas en el extranjero, de Europa, también de Estados Unidos, todavía de un nivel muy alto, de equipos muy buenos, pero tendría que ver primero que un nuevo contrato sea de buena calidad de vida, en una buena ciudad, que sea segura, que me den vuelos para mi familia, un sueldo bueno, pues vivir bien, pero aparte ahorrar para mi futuro”.