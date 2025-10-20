Max Christie desde Dallas al aprendizaje global en el Mexico City Game

Max Christie nunca ha estado en la Ciudad de México para competir y le llega su primera cita NBA Mexico City Game en su primer año con los Mavericks de Dallas.

“Creo que es importante llegar a todas las audiencias. Sabemos que muchos aficionados son de fuera de los Estados Unidos y si ellos se toman el tiempo para vernos jugar, creo que es justo que hagamos lo mismo con ellos. Apreciamos el apoyo de todos los fans. Tenemos fans globales y estamos muy felices de jugar frente a la afición mexicana. Ojalá podamos darles un gran juego y poder ganar frente a todos ellos”.

Mavericks se enfrentará a Detroit Pistons, el 1 de noviembre en la Arena CDMX. Este encuentro marcará el juego número 34 de la NBA en México desde 1992 —más que en cualquier otro país fuera de Estados Unidos y Canadá.

“Me gusta cómo la liga ha ido globalizando el juego. Se han tenido juegos en China, Australia, París, ahora CDMX. En la demografía de jugadores de NBA muchos son del extranjero. Soy fan de la expansión, de poder jugar en diferentes culturas y países”

Max tiene 22 años y ha pasado por un proceso de adaptación tras su transferencia desde los Lakers de Los Ángeles, equipo que lo eligió en el Draft en el 2022 y donde coincidió en el 2023 con el jugador mexicoamericano Juan Toscano-Anderson.

“Juan Toscano-Anderson (JTA) estuvo conmigo en Los Angeles Lakers durante la primera mitad de mi temporada de novato y le recuerdo con afecto. Recuerdo que siempre estaba orgulloso de su cultura, de ser latino y mexicano. Ahora en los Mavericks tenemos muchos canadienses, creo que es genial jugar en distintos países y que ellos muestren su orgullo”.

Max es compañero de equipo de jugadores como Cooper Flagg, Kyrie Irving, Klay Thompson y D'Angelo Russell. La misión conjunta es conseguir el segundo título de la NBA de la franquicia. Desde la temporada inaugural de los Mavericks, 1980-81, el equipo ha ganado cinco títulos de división (1987, 2007, 2010, 2021, 2024), tres campeonatos de conferencia (2006, 2011, 2024) y un campeonato de liga (2011).

“Se aprende mucho de ellos, son personas inteligentes. He estado en diversos vestidores y este en los Mavs no es la excepción, puedo ver cómo llevan su día, sus negocios o simplemente bromeamos”.

