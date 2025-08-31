Messi confirmado en Inter Miami para la final de Leagues Cup contra Seattle Sounders

El astro argentino Lionel Messi jugará de inicio la final de la Leagues Cup 2025 entre el Inter Miami y el Seattle Sounders, este domingo en el estadio Lumen Field en Seattle.

El sábado en la conferencia de prensa, el argentino Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami, refirió que Messi se encontraba en condiciones de jugar.

Para el Inter Miami y Messi, la Leagues Cup es la última oportunidad de ganar un título internacional este año después de haber sido eliminados en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y en los octavos de final del Mundial de Clubes.

De acuerdo con un conteo de la MLS, la final de la Leagues Cup es la número 50 en la trayectoria de Messi, y el crack rosarino de 38 años de edad buscará su título número 47.

Previo a esta final, la MLS resaltó el palmarés del astro argentino con 35 títulos en clubes: 40 títulos con el Barcelona, tres con el París Saint Germain y 2 con el Inter Miami.

Con la selección de Argentina, la MLS considera el Mundial de Catar 2022, la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima en 2022, los Juegos Olímpicos en 2008 y el Mundial Sub-20 de FIFA en 2005.