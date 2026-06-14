Knicks reciben 9.5 millones de dólares tras anhelado título en NBA

Se acabó la maldición. Después de 53 años en las sombras, los New York Knicks vuelven a ser los campeones de la NBA.

Concretaron el título de las NBA Finals 2026 luego de derrotar 94-90 a San Antonio Spurs en el quinto partido de la serie. Jalen Brunson fue la figura al aportar 45 puntos, lo que se tradujo en ser reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP).

“¡Hola, Nueva York! Lamento que hayamos tardado tanto, pero aquí estamos como campeones y espero que esto no vuelva a tardar tanto”, declaró el propietario de los Knicks, James Dolan, después de recibir el título en San Antonio.

Los Knicks ahora poseen tres trofeos Larry O’Brien, pero los primeros ocurrieron en 1970 y 1973. Tuvo que pasar más de medio siglo para que volvieran al trono.

Al terminar la más reciente temporada regular como terceros sembrados de la Conferencia Este, tuvieron que jugar todas las etapas de playoffs.

En primera ronda vencieron 4-2 a Atlanta Hawks, en Semifinales de Conferencia barrieron (4-0) a Philadelphia 76ers y el título del Este también lo consiguieron por barrida sobre Cleveland Cavaliers. Es decir, su balance en la postemporada 2016 fue de 16 victorias y apenas tres derrotas.

“Tener a estos aficionados, como los que tenemos en la ciudad de Nueva York, y traerles un campeonato a casa después de tantos años es algo absolutamente asombroso. Es surrealista; no sé cuánto tiempo ha pasado desde el pitido final, pero aún no me lo creo”, reflexionó el head coach de los Knicks, Mike Brown, en la conferencia posterior al título.

“Me pellizco, me repito que intente estar presente y todo eso que les digo a mis compañeros todos los días, porque simplemente no puedo creerlo”.

Brown comandó un grupo de jugadores que pasarán a la historia del deporte de Nueva York por finalizar con 53 años de sequía.

Además de Jalen Brunson destacan Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, Mitchell Robinson, Josh Hart, OG Anunoby, entre otros.

Premio económico

De acuerdo con medios como Sportico y Bleacher Report, los Knicks recibieron poco más de 9.5 millones de dólares de premio por este campeonato.

El desglose proviene de 9.1 millones exclusivamente por la victoria en las NBA Finals y 471,000 por haber finalizado en el tercer lugar de la Conferencia Este en la temporada regular.

En resumen, cada jugador de los Knicks recibirá aproximadamente 640,000 dólares después de esta victoria, que provienen de una bolsa total de premios de playoffs, confirmada por la NBA, que alcanzó los 35.7 millones para la temporada 2025-26.

Los Spurs, por su parte, recibieron 3.9 millones de dólares por ser subcampeones más 628,000 por haber sido segundos de la Conferencia Oeste en temporada regular.

El incentivo económico no sobresale en un equipo como los Knicks, que es el tercer mejor valuado entre los 32 equipos actuales de la NBA, según el último ranking de la revista Forbes.

El valor de los Knicks es de 9,750 millones de dólares. Sólo se ubican detrás de los 11,000 millones de los Golden State Warriors y de los 10,000 millones de Los Ángeles Lakers.

Campeones de NBA en la década 2020

2020 – Los Ángeles Lakers

2021 – Milwaukee Bucks

2022 – Golden State Warriors

2023 – Denver Nuggets

2024 – Boston Celtics

2025 – Oklahoma City Thunder

2026 – New York Knicks