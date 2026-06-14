De la Espriella encabeza encuestas en Colombia

Bogotá. A una semana de la segunda vuelta presidencial, la nueva encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para el periódico El Tiempo pone como ganador al candidato Abelardo de la Espriella en su disputa electoral con Iván Cepeda.

En la encuesta, divulgada por el medio de comunicación, el candidato de "Defensores de la Patria" lidera la medición con 52.6% de la intención de voto, frente a 45% obtenido por Iván Cepeda (candidato oficialista), mientras que la opción del voto en blanco registra un porcentaje de 2.4 por ciento.

En el mismo sentido del voto, la única encuesta que no se equivocó en la primera vuelta al dar como ganador a De la Espriella, AtlasIntel, publicada en el medio impreso Semana, ubica a De la Espriella con una ventaja de casi 10 puntos porcentuales sobre su contendor.

De la Espriella alcanzó 54.4% de la intención de voto, mientras que Cepeda obtuvo 44.4 por ciento.

La segunda vuelta presidencial se realizará el próximo 21 de junio y definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro. Como ocurre con cualquier encuesta electoral, los resultados representan una fotografía del momento en que fue realizado el estudio y no constituyen una predicción definitiva sobre el resultado de la votación.

En medio de una campaña polarizada, la Corte Suprema de Justicia admitió una tutela donde se indica que la campaña del candidato Abelardo De La Espriella podrá seguir utilizando los logos, símbolos y la frase 'Firme por la Patria'. Esto se da luego de que el Tribunal Superior de Bogotá prohibiera el uso de estos.

La noche de la primera vuelta electoral De la Espriella y su equipo salió a festejar con la camiseta de la selección colombiana, situación que molestó al candidato de la izquierda Iván Cepeda.

Este hecho se genera luego de que el juzgado 120 penal municipal con función de conocimiento admitiera una acción de tutela interpuesta por el ciudadano William Bocanegra en contra del candidato presidencial y el movimiento Defensores de la Patria al señalar que se vulneraba el derecho a la igualdad al tomar un elemento nacional como un distintivo de un grupo político en específico.

Injerencia

El presidente Gustavo Petro ha estado muy activo haciendo campaña a favor de Iván Cepeda.

“La pregunta de fondo: ¿entregará el poder Gustavo Petro si su candidato pierde? ¡Claro que no! La primera reacción del presidente fue desconocer el resultado de las elecciones, secundado por su candidato”, comenta Luis Fernando Garibello en el periódico La República.

El articulista señala que Petro y Cepeda se han “alejado de la institucionalidad”.

A una semana de los comicios, De la Espriella cuidará su ventaja.