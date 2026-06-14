Retorno de los bonos de EU subieron el viernes

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subió el viernes desde mínimos de una semana, mientras los operadores se centraron en la posibilidad de un acuerdo de paz con Irán y esperan con interés la reunión sobre política monetaria de la Reserva Federal de esta semana, la primera bajo la dirección de Kevin Warsh.

Los retornos cayeron el jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la suspensión de nuevos ataques contra Irán porque ya estaba listo un acuerdo.

El repunte del viernes “se debió exclusivamente al optimismo en torno a la paz”, afirmó Will Compernolle, estratega macroeconómico de FHN Financial.

Las operaciones del viernes revirtieron algunos de los movimientos del jueves, aunque los retornos frenaron un incremento previo a medida que Estados Unidos e Irán señalaban que un acuerdo para finalizar la guerra estaba cerca.

El retorno de las notas a 2 años, que suele evolucionar en consonancia con las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed, ganó 0.7 puntos básicos, al 4.077%, y el de los papeles referenciales a 10 años mejoró 1.4 puntos básicos, al 4.479 por ciento.

La curva de rendimiento entre los bonos a 2 y 10 años apenas varió durante la jornada, a 39.6 puntos básicos.

Mientras, los operadores también sopesaban qué cambios podría introducir Warsh, que sustituyó a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal hace cerca de un mes, en la reunión del 16 y 17 de junio.