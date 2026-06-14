Oro con su segunda caída semanal ante posible alza de tasas

El oro registró el viernes su segunda semana consecutiva de pérdidas, ya que las expectativas de una subida de las tasas de interés afectaron al metal, que no rinde intereses, a la espera de la reunión de la Reserva Federal esta semana.

El oro al contado operó estable en 4,216.64 dólares por onza y acumuló una caída de 2.09% en la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos subieron 2.9% a 4,234.80 dólares.

“Creo que la inflación va a persistir durante algún tiempo, incluso si los precios del petróleo bajan... ya hemos oído esta historia antes y hay cierto escepticismo”, afirmó Peter Grant, vicepresidente y estratega senior de Metales de Zaner Metals.

El oro ha estado bajo presión desde que comenzó el conflicto a finales de febrero, ante la preocupación de que la inflación impulsada por el petróleo haga que los bancos centrales mantengan las tasas de interés elevadas.

Aunque los inversionistas consideran el oro como una cobertura contra la inflación, las tasas más altas tienden a lastrar al metal, que no rinde intereses, lo que afecta su precio en el mercado internacional.

Los operadores están descontando una probabilidad del 57% de que se produzca una subida de tasas de interés en Estados Unidos en diciembre, según la herramienta CME FedWatch.

Los datos de la semana pasada mostraron que los precios al productor en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en mayo, mientras que la inflación al consumidor se disparó por encima del 4 por ciento.

La atención se centra también en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 16 al 17 de junio, la primera presidida por Kevin Warsh, en la que el mercado espera que el banco mantenga las tasas sin cambios.

La plata al contado subió 0.2% a 67.47 dólares por onza y el platino cayó 0.8% a 1,706.61 dólares, con ambos metales perdiendo en la semana.

Cobre se recuperó

Los precios del cobre repuntaron el viernes impulsados por las esperanzas de que Estados Unidos e Irán pudieran firmar un acuerdo de paz este fin de semana (se logró el domingo), lo que contribuyó a aliviar las preocupaciones sobre el aumento de la inflación y la desaceleración del crecimiento económico.

El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres subió 1.5% a 13,687 dólares por tonelada métrica, rompiendo así una racha de dos días de pérdidas que llevaron al cobre a su nivel más bajo en tres semanas.

Los precios del cobre cayeron el jueves en medio de uno de los peores brotes de violencia entre Estados Unidos e Irán desde que ambas partes acordaron un alto el fuego en abril.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subió 1.2% a 104,660 yuanes por tonelada, mientras que los futuros del cobre en la Comex de Estados Unidos subieron 2.3% a 6.42 dólares por libra.

Por su parte, el aluminio de la LME se quedó rezagado respecto al cobre, pero subió 0.9% hasta los 3,533.50 dólares por tonelada, ya que un acuerdo de paz aliviaría la presión sobre las fundiciones del Golfo que se han visto afectadas por las interrupciones.