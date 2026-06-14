Microsoft podría escindir Xbox

Microsoft está considerando opciones para su división de videojuegos Xbox, entre las que se incluyen una posible escisión o su reestructuración como filial de propiedad exclusiva.

El fabricante de Windows también está sopesando otras opciones como la creación de una empresa conjunta con otros socios mientras se prepara para reformar la unidad, lo que podría facilitar la venta del negocio de videojuegos.

Si bien no hay ninguna reestructuración inminente, todas las opciones siguen sobre la mesa.

Google, filial de Alphabet, apelará la sentencia de un tribunal alemán que la considera legalmente responsable de las afirmaciones falsas que aparecen en los resúmenes generados por IA.

La impugnación se produjo después de que un tribunal de Múnich dictó una sentencia histórica contra los resúmenes generados por IA de Google que aparecen encima de los resultados tradicionales de los motores de búsqueda, al considerar que "AI Overviews" es contenido propio de la empresa.

El caso ante el tribunal fue presentado por dos editoriales alemanas que afirmaron que los resúmenes de IA las vinculaban falsamente con estafas y prácticas comerciales dudosas.

La integración de la IA por parte de Google en sus resultados de búsqueda en línea ha suscitado críticas por parte de editores y proveedores de contenidos, que afirman que esto ha afectado negativamente a su tráfico, número de lectores e ingresos. Las autoridades de competencia también están investigando el asunto.

Rolex subió este mes el precio global de sus relojes de oro en 5% en promedio, lo que supone un inusual segundo aumento anual en sus principales mercados, entre los que se incluyen el Reino Unido, Hong Kong y Estados Unidos, según dos plataformas de investigación sobre el sector del lujo y dos distribuidores.

El aumento, que sigue a una subida ligeramente mayor en enero que no fue global ni específica del oro, refleja la fuerte demanda de productos de alta gama a pesar de un mercado de artículos de lujo en general moderado.

Otras marcas de lujo líderes también han subido los precios, incluida Cartier, propiedad de Richemont, que subió los precios de sus relojes de oro hasta 10% el mes pasado, según Mark Xu, director de Marketing de la plataforma de investigación WatchCharts.

BTG Pactual Casa de Bolsa recibió un incremento en su calificación crediticia en escala local por parte de la agencia HR Ratings, debido a sus elevados niveles de solvencia, a la acumulación de utilidades y al controlado crecimiento de sus operaciones.

La calificadora mexicana aumentó la calificación de BTG Pactual Casa de Bolsa de ‘HR AA’ a ‘HR AA+’, o del tercero al segundo nivel en la clasificación local de activos con grado de inversión. La perspectiva fue confirmada en ‘estable’.

En los últimos 12 meses BTG Pactual Casa de Bolsa presentó mayores niveles de rentabilidad y registró una mejora en la eficiencia operativa, en parte por el impulso de los ingresos por servicios que aumentaron 44.3 por ciento.

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