Wall Street subió el viernes tras el debut histórico de SpaceX

Las bolsas estadounidenses subieron el viernes, impulsadas por las esperanzas de los inversionistas de que se alcanzara un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos (lo cual se logró el domingo), y por la fuerte alza de las acciones de SpaceX en su debut bursátil, que se convirtió en la mayor salida a Bolsa de la historia de Wall Street.

El S&P 500 subió 0.52% a 7,431.46 unidades; el Nasdaq Composite ganó 0.31% a 25,888.84 puntos,43 puntos; y el Promedio Industrial Dow Jones avanzó 0.70%, a 51,202.26 enteros.

El domingo funcionarios estadounidenses e iraníes anunciaron que lograron un acuerdo de paz para poner fin a su conflicto, levantar el bloqueo de Estados Unidos a Irán y reabrir el Estrecho de Ormuz, lo que podría traducirse en una bajada de los precios de la energía una vez que se reanuden los envíos de petróleo a través de esta importante vía marítima.

Después de darse a conocer la noticia los futuros del Dow Jones subían 0.55%, los del S&P 500 ganaban 0.76% y los del Nasdaq ganaban 1.24 por ciento.

Por otra parte, los agentes en el mercado estaban pendientes de las acciones de SpaceX, de Elon Musk, que comenzaron a cotizar en el Nasdaq el viernes y subieron sobre el precio de salida a Bolsa de 135 dólares, lo que valora la empresa en más de 2 billones de dólares.

Las acciones de otras empresas espaciales, que se habían disparado en los días previos al debut, bajaron el viernes, entre ellas Rocket Lab, Intuitive Machines y Planet Labs.

Los avances comunicados en las negociaciones de paz contribuyeron a mejorar el ánimo, dijo Jake Dollarhide, presidente ejecutivo de Longbow Asset Management.

Los inversionistas también tienen la mirada puesta en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de esta semana, que será la primera bajo el liderazgo de Kevin Warsh.

Mayor alza semanal

Las bolsas de valores de México tuvieron una buena jornada el viernes, marcando una semana de recuperación.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, ganó 1.46% a 67,954.55 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, subió 1.48% a 1,367.28 enteros.

Los indicadores enlazaron dos alzas por primera vez en las últimas dos semanas. Para los cinco días ganaron 2.8%, que pasó a ser el mejor desempeño en cinco periodos.

El mercado pudo tomar en cuenta que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos extendió la suspensión de un fallo que declaró ilegal el arancel global del 10% impuesto por el presidente Donald Trump, lo que permitirá al gobierno continuar su aplicación mientras se desarrolla su impugnación, de acuerdo con medios.

Cementos Mexicanos amortizó un bono y una serie de créditos, como parte de su iniciativa para reducir el monto de su deuda. Grupo México colabora con Wabtec, un proveedor global del sector ferroviario, en sus planes para competir por la red ferroviaria argentina, Belgrano Cargas.