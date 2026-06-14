Peso avanzó ante acuerdo de paz entre EU e Irán

El peso se apreció frente al dólar en la última sesión de la semana, apoyado por un mejor sentimiento del mercado, ante la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. En la semana el peso ganó 1.42% o 24.80 centavos.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.2313 unidades por dólar, que frente al cierre de 17.2417 unidades del jueves, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una mejora de 1.04 centavos, equivalentes a 0.06 por ciento.

En el acumulado del año la moneda nacional se aprecia 4.6% frente al dólar.

De acuerdo con declaraciones del primer ministro de Pakistán, quien está actuando como mediador entre Estados Unidos e Irán, hay un consenso sobre los puntos del acuerdo de entendimiento que permitiría el fin de las hostilidades y la reapertura del Estrecho de Ormuz.

“Divisas consideradas refugio de valor se debilitaron. Tanto el franco suizo colmo el yen japonés se depreciaron 0.2%, mientras que el dólar cayó 0.1% en el índice ponderado, el viernes”, escribió el equipo de analistas de Banorte, en un reporte.

Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base, dijo que otra de las razones por la cuales se apreció la moneda mexicana tiene que ver con el efecto arrastre por el avance del peso colombiano que se apreció 3.18% en la semana.

Esta apreciación se debió a que encuestas recientes mostraron ventaja para el candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, con 53% sobre el candidato de izquierda de la coalición Pacto Histórico, Iván Cepeda, rumbo a la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio.

No obstante, “la reacción positiva del mercado se explicó principalmente por la inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo. Este componente mostró un crecimiento mensual de 0.21%, por debajo de la expectativa del mercado de 0.30 por ciento”, escribió la especialista.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas en la semana fueron: el peso colombiano con 3.18%, el won surcoreano con 2.63%, el sol peruano con 2.33%, el real brasileño con 2.11%, el peso chileno con 1.69% y el rublo ruso con 1.66%.

Las divisas más depreciadas en la semana fueron el ringgit de Malasia con 0.69%, la corona noruega con 0.68%, la lira turca con 0.46%, el dólar taiwanés con 0.43%, el dólar canadiense con 0.37% y la rupia india con 0.18 por ciento.

En el año, las divisas más apreciadas son el shekel israelí con 8.26%, el rublo ruso con 8.09%, el real brasileño con 7.93%, el peso colombiano con 7.84%, el florín húngaro con 7.07% y la corona noruega con 5.68 por ciento.

Las más depreciadas son la lira turca con 7.71%, la rupia de Indonesia con 7.07%, la rupia india con 5.83%, el won surcoreano con 5.03%, la corona sueca con 2.39% y el zloty polaco con 2.26 por ciento.

La apreciación semanal del peso ocurrió a la par de un incremento de las posiciones especulativas a favor del peso mexicano en el Mercado de Futuros de Chicago (CME).

En la semana comprendida entre el miércoles 3 y el martes 9 de junio, las posiciones especulativas a favor del peso se incrementaron en 16.73% o 9,144 contratos, ubicándose en 63,801 contratos.

Las posturas brutas a favor del peso mexicano subieron 15.57% o 13,500 contratos, mientras que las posturas brutas en contra del peso subieron en menor magnitud en 13.59% o 4,356 contratos.

Soporte local

Felipe Mendoza, analista de Mercados en EBC Financial Group explicó que en el plano interno, la divisa mexicana encontró dos potentes anclas de soporte en los datos económicos publicados durante la sesión.

El Inegi reportó que la actividad industrial de México se incrementó del 1.8% en abril, impulsada por las manufacturas y la construcción, inyectando certidumbre sobre la resiliencia del motor productivo del país.

Se destacó un récord histórico de 34.5 millones de visitantes extranjeros durante el primer cuatrimestre de 2026, una cifra sin precedentes que convalida una masiva entrada de divisas turísticas al mercado local. (Con información de José Antonio Rivera)