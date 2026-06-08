Kimi Antonelli en F1: “el trabajo no ha terminado”

Sin drama. Kimi Antonelli consolidó aún más su liderato en el Mundial de Pilotos de Fórmula 1, superando a Lewis Hamilton e Isack Hadjar en una carrera en la que siete pilotos abandonaron.

Al apagarse las luces del Gran Premio de Mónaco, el piloto de Mercedes mantuvo con calma el primer puesto, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, sufrió un grave problema en la salida que lo hizo caer posiciones antes de convertirse en el primero en abandonar.

“Ha sido un fin de semana y una carrera increíble, uno de esos días en los que todo fluyó con mucha naturalidad. El coche me daba la confianza para apretar, así que fue un día muy gratificante”, señaló Antonelli.

“El trabajo no ha terminado. Aún queda una larga temporada y tenemos que seguir esforzándonos, superándonos y el objetivo es mantener este nivel. El equipo ha hecho un trabajo increíble: nos han dado un coche fantástico y he recibido mucho apoyo tanto del equipo como de mi familia. Hasta ahora, es un momento realmente bueno”.