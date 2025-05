Isaac del Toro y Juan Ayuso, competencia y diplomacia en el Giro de Italia

El Giro de Italia 2025 es una historia de diplomacia y rivalidad dentro de un mismo equipo. Isaac del Toro y Juan Ayuso se han convertido en la mancuerna más fuerte del UAE Team Emirates – XRG.

El mexicano de 21 años representa la sorpresa del Giro, juventud y revelación, mientras que el español a sus 22 años lleva más Grandes Vueltas de experiencia. ‘El Gallo’ ya sabe lo que es subirse al podio en una Vuelta a España, quedar cuarto al año siguiente y correr el Tour de Francia. Mientras que, Del Toro afronta en este Giro su segunda Grande, ganó la edición 2025 de la Milano-Torino, la carrera clásica más antigua. Este triunfo marcó un hito histórico para el ciclismo mexicano porque se convirtió en el primer nacional en ganarla.

Ver a Del Toro de rosa podría causar tensión en el UAE Team. Sin Tadej Pogacar en el Giro, la dinámica de liderazgo interna parece cada vez más incierta.

Isaac defendió la Maglia Rosa en el Giro de Italia, manteniendo su liderato en la clasificación general tras la décima etapa, una contrarreloj individual de 28.6 km entre Lucca y Pisa. ‘Torito' se apoderó de la cima en la novena etapa y volverá a vestir de Rosa en la etapa 11. Su compañero Ayuso, quedó en segundo puesto a 25 segundos del mexicano y significa una situación favorable para el equipo emiratí en busca de la victoria general.

“Sabía que sería muy difícil, pero intenté terminar otro día de rosa y fue genial. Sabía que tenía mucho tiempo a mi favor y no quería arriesgar, pero luego me costó ir directo con la bicicleta. Pero fue divertido y estoy muy contento. Tenía un poco de miedo en cada curva, pero ¡vaya! Es increíble para el equipo darse cuenta de que todos están ahí arriba, y seguro que jugaremos nuestras cartas”.

Daan Hoole (Lidl-Trek) obtuvo la victoria en la contrarreloj. La ruta recorrida fue afectada por lluvia que se interpuso en la batalla entre los aspirantes a la general. El piso resbaloso jugó en contra del colombiano Egan Bernal en el primer sector del tramo y cayó del séptimo al undécimo lugar en la general. Su diferencia con el líder Isaac Del Toro es de 2:33.

A medida que la carrera avanza hacia su segunda semana, el UAE Team cuenta actualmente con cuatro corredores entre los 7 primeros de la clasificación general, con Brandon McNulty y Adam Yates realizando sólidas actuaciones.

Del Toro parece dispuesto a mantener el liderato el mayor tiempo posible.

"La carrera está poniendo a todos en su lugar y creo que, como equipo, hemos visto la nueva clasificación general; todos están ahí, y eso es fantástico para el equipo. Depende del DS y los managers decidir las cosas. Si me dicen que vaya a por todas para mantener la maglia rosa, sin duda lo haremos", dijo.

La relación de Del Toro con Ayuso es un misterio, al igual que su rivalidad por la victoria en el Giro. Estuvieron juntos en la rueda de prensa del día de descanso (lunes), pero solo hablaron brevemente después de la contrarreloj.

"Solo comprobé si estaba bien después de los puntos en la rodilla; vi sangre y le pregunté si se había caído. Me dijo que estaba bien. Fue un placer verlo", contestó Del Toro cuando se le preguntó si puede ganar el Giro.

Del Toro es diplomático pero ambicioso.

"No sé, necesito tener las piernas en mi mejor momento, como el otro día en Siena. Quiero creer que puedo lograrlo, pero no lo sé. Espero tener más días así. No estoy acostumbrado a correr una Gran Vuelta, pero me siento bien”.

La rivalidad dentro del mismo equipo se ha dado en varias épocas.

Pasó con Bernard Hinault y Greg LeMond en La Vie Claire en el Tour de 1986. Con Bradley Wiggins y Chris Froome en Sky en el Tour de 2012. Con Mikel Landa, Nairo Quintana y Alejandro Valverde en Movistar en el Tour de 2018. Y en la Vuelta 2023 con Sepp Kuss, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic en Jumbo-Visma.

Resultados Etapa 10:

1. Dan Hoole (Lidl-Trek) 32’30”

2. Josh Tarling (Ineos Grenadiers) +1″

3. Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) +10″

6. Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) +37″

La General después de la Etapa 10:

1. Isaac del Toro (UAE Team) 34:11:37

2. Juan Ayuso (UAE Team) +25″

3. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +1:01

6. Brandon McNulty (UAE Team) +2:00

7. Adam Yates (UAE Team) +2:06