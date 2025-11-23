Tigres femenil, el proyecto consolidado con 7 coronas

Tigres es la institución que cumple sueños. En enero del 2024, la estrella española Jennifer Hermoso llegó a Monterrey con la meta que no logró con las Tuzas: “quiero ser campeona en México”. Ahora en su segunda final consecutiva, puede sumar la corona mexicana en su palmarés de más de 15 títulos.

Las amazonas tuvieron noche mágica en el Volcán, al vencer al club América 1-0 en la Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Fue suficiente solo un gol de Diana Ordóñez para poner a favor el global 4-3 y dejar a Las Águilas como subcampeonas y en otro turno de espera para conseguir su tercer trofeo. La delantera Diana anotó al minuto 19 y ratificó al equipo como el máximo ganador de la liga; le sigue Rayadas con cuatro y después, dos de América y Guadalajara, y uno de Pachuca.

“Somos muy unidas, y para mí algo que es esencial es la comunidad. Este equipo no solo tiene una comunidad, tiene una familia”, expresó la anotadora en una zona mixta esta temporada.

América se fue debilitando al grado de perder un elemento en cancha. Nancy López se llevó la tarjeta roja en el 59’ por una patada en el rostro a Jennifer. La determinación la tomó la árbitra tras mirar la jugada en el VAR.

Por América, el esfuerzo estuvo muy cerca de sumar al marcador, pero no. Al 5’, Sarah Luebbert conectó con Scarlett Camberos, pero la mancuerna no fue letal. Ahora el equipo azulcrema se convirtió en el máximo subcampeón del circuito con cinco finales perdidas, curiosamente todas con el entrenador español Ángel Villacampa.

La final de la Liga MX Femenil fue iniciada con una noticia del Comisionado Presidente Mikel Arriola: México está muy cerca de ser sede mundialista femenil en conjunto con Estados Unidos.

"Poder platicar con FIFA, con Estados Unidos, que es un gigante, nos abrió un espacio para que en el 2031 vayamos a ser anfitriones de un mundial femenil de 48 equipos donde en México tendremos muchos partidos de futbol. Va a ser un evento de una magnitud que todavía no nos imaginamos".

Los clubes campeones de la LIGA MX FEMENIL:

AP. 2017- Guadalajara

CL. 2018- Tigres UANL

AP. 2018- América

CL. 2019- Tigres UANL

AP. 2019- Monterrey

CL. 2020- Suspendido debido a la pandemia por COVID-19

G. 2020- Tigres UANL

G. 2021- Tigres UANL

AP. 2021- Monterrey

CL. 2022- Guadalajara

AP. 2022- Tigres UANL

CL. 2023- América

AP. 2023- Tigres UANL

CL. 2024- Monterrey

AP. 2024- Monterrey

CL. 2025- Pachuca

AP. 2025-Tigres